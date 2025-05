F1: Max Verstappen (Red Bull) partira en pole position du GP de Miami

>> F1 : Red Bull déjà sous pression après un début de saison compliqué

>> F1 : Max Verstappen (Red Bull) décroche la pole position du GP d'Arabie saoudite

>> F1 : coup double pour Piastri en Arabie saoudite

Le quadruple champion du monde en titre a devancé le Britannique Lando Norris (McLaren) et le prodige italien Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) de respectivement 65 et 67 millièmes de seconde.

Photo : AFP/VNA/CVN

Grand perdant plus tôt dans la journée du sprint, où il s'est finalement classé 17e après avoir écopé d'une pénalité qui lui a fait perdre sa quatrième place obtenue en piste, +Mad Max+ a répondu en champion en dominant encore les McLaren en qualifications.

"Cela a été une belle qualification. J'ai essayé de me rapprocher le plus possible de la limite et même si la gestion des pneus n'a pas été évidente, cela s'est bien terminé et je suis ravi d'être en pole", a déclaré Verstappen, qui est devenu père pour la première fois juste avant le début du week-end de course.

Le Néerlandais a décroché la 44e pole position de sa carrière, la troisième cette saison après le Japon et l'Arabie saoudite.

Après avoir remporté la course sprint samedi 3 mai après un coup de pouce du destin, en l’occurrence l'intervention de la voiture de sécurité dans les derniers tours, Norris a encore échoué dans sa quête de la pole position.

Mais comme lors du sprint, l'Anglais a devancé son coéquipier australien Oscar Piastri, leader du championnat du monde, qui devra se contenter de la quatrième place sur la grille et aura fort à faire pour décrocher une troisième victoire de suite en Grand Prix.

Le Britannique George Russell (Mercedes) a pris la cinquième place, devant les Williams de l'Espagnol Carlos Sainz et du Thaïlandais Alexander Albon.

Ferrari a encore connu des qualifications difficiles puisque le Monégasque Charles Leclerc et le Britannique Lewis Hamilton ont réalisé respectivement les huitième et douzième chronos.

Le Français Esteban Ocon (Haas) a atteint la Q3 (troisième partie des qualifications) pour la première fois de la saison et s'élancera en neuvième position, deux rangs devant le rookie tricolore Isack Hadjar (Racing Bulls).

Le troisième Français de la grille, Pierre Gasly (Alpine), s'est retrouvé coincé dans le peloton et n'a pu faire mieux que 18e, quelques heures après avoir hérité de la 8e place du sprint, ce qui lui a rapporté un point au championnat du monde.

AFP/VNA/CVN