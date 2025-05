Natation : Marchand battu sur 200m 4 nages, records du monde pour Ledecky et Walsh

Le héros des Jeux de Paris Léon Marchand a achevé sa compétition de reprise par une défaite sur 200m 4 nages à Fort Lauderdale (Floride, États-Unis), où les Américaines Katie Ledecky et Gretchen Walsh ont établi de nouveaux records du monde samedi 3 mai.

Photo : AFP/VNA/CVN

Marchand, quadruple champion olympique à Paris, notamment du 200m 4 nages, a nagé en 1 min 57 sec 27, se faisant déborder lors du dernier 50m nagé en crawl par Casas (1:56.52), son partenaire d'entraînement au Texas sous les ordres de Bob Bowman.

Le Français âgé de 22 ans a effectué cette semaine son retour à la compétition lors du Tyr Pro Swim Series floridien, où il s'est lancé dans le défi du 400m nage libre, et a pu mesurer sa forme actuelle.

Après sa 3e place sur 400m nage libre jeudi 1er mai, Marchand avait souffert sur 200m nage libre vendredi 2 mai (8e de la finale), et été battu par Bobby Finke sur 400m 4 nages, sa distance fétiche.

Samedi 3 mai, il a décidé de retirer le 200m brasse de son programme pour se concentrer sur 200m 4 nages, où il a brillé lors des coulées et du passage en brasse, avant de peiner en fin de course sur le crawl.

Marchand est de retour à Austin avec l'ex-mentor de Michael Phelps Bob Bowman, après avoir passé trois mois en début d'année en Australie avec le réputé entraîneur Dean Boxall.

Photo : AFP/VNA/CVN

Touché à une épaule fin décembre, il a subi une fracture de fatigue au niveau d'une côte en Australie.

"Il veut faire des choses différentes, il s'est amusé il n'a pas si mal nagé", avait commenté Bowman en zone mixte vendredi 2 mai, à propos des essais de Marchand en crawl notamment.

"Le 400 ? C'était OK, il s'est bien donné et les chronos sont plutôt bons, malgré d'énormes erreurs techniques qu'il faut corriger. Ses virages ont été horribles. Il n'est pas encore compétitif au plus haut niveau mais c'est bien pour lui de tester des choses".

Trois records du monde dans la journée

Le Français faisait partie des grands noms de la natation engagés dans la compétition floridienne, disputée de mercredi 30 avril à samedi 3 mai, où deux records du monde sont tombés samedi 3 mai.

La star américaine de la natation Katie Ledecky, nonuple championne olympique, a amélioré son record du monde du 800m nage libre en nageant en 8 min 04 sec 12, contre 8 min 04 sec 79 aux Jeux de Rio en 2016.

C'est le premier record du monde de Ledecky en grand bassin depuis 2018. Elle détient également la marque de référence sur 1.500m nage libre (15:20.48 en 2018).

Photo : AFP/VNA/CVN

En pleine forme, l'Américaine réussit une semaine exceptionnelle sur le Pro Swim Series, avec le 2e chrono de l'histoire sur 1.500m mercredi 30 avril, puis le 7e meilleur temps sur 400m nage libre jeudi 1er mai.

Le 800m est la distance fétiche de Ledecky, sur laquelle elle a remporté les quatre derniers titres olympiques, commençant à Londres en 2012 alors qu'elle n'avait que 15 ans, puis poursuivant à Rio en 2016, Tokyo en 2021 et Paris l'été passé.

Sa compatriote Gretchen Walsh a elle amélioré à deux reprises son record du monde du 100m papillon.

Dans la matinée, la vice-championne olympique a nagé en 55 sec 09 en série, pour un nouveau record, avant de battre largement ce chrono l'après-midi lors de la finale en 54 sec 60, devant la championne olympique Torri Huske.

Walsh est revenue ensuite gagner le 50m nage libre (24.33).

Caeleb Dressel a lui pris la 5e place de cette même course chez les hommes en 22 sec 21, à distance du vainqueur serbe Andrej Barna (21.83).

AFP/VNA/CVN