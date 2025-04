Tennis : Swiatek retrouve à Madrid la jeune philippine Alexandra Eala

La Polonaise Iga Swiatek va retrouver sur sa route cette semaine au deuxième tour du WTA 1000 de Madrid la jeune et prometteuse Philippine Alexandra Eala, qui avait crevé l'écran en battant la N o 2 mondiale en quarts de finale d'un autre WTA 1000, celui de Miami, il y a près d'un mois.

>> Tennis : Sabalenka triomphe à Miami

>> Tennis : Carlos Alcaraz remporte son premier Masters 1000 de Monte-Carlo

Photo : AFP/VNA/CVN

Alors 140e mondiale, Alexandra Eala, 19 ans, avait mis fin en Floride à une série de 38 victoires de Swiatek contre des joueuses classées au-delà du Top 50 de la WTA.

À Madrid, la joueuse formée depuis l'âge de 13 ans dans l'académie Rafa Nadal à Majorque, également en Espagne, a bénéficié comme à Miami d'une invitation pour intégrer directement le tableau final. Elle y a nettement battu 6-3, 6-2 au premier tour la Bulgare Viktoriya Tomova (64e), mardi 22 avril.

"À présent que l'euphorie est retombée, j'essaie de ne pas trop penser à Miami", a expliqué Eala après son premier tour expédié en une heure et quart.

Depuis ses exploits floridiens et avant l'épreuve madrilène, la Philippine, aujourd'hui 72e mondiale, le meilleur classement de sa jeune carrière, a disputé un tournoi, le WTA 125 sur l'ocre d'Oreias au Portugal la semaine dernière, où elle a été éliminée sans gloire dès le deuxième tour par la Bulgare Panna Udvardy (136e).

"Je suis intimement persuadée que chaque match a sa propre histoire", a-t-elle confié, interrogé sur ses retrouvailles à venir avec Swiatek. "Même si c'est contre la même joueuse à chaque fois, a-t-elle poursuivi, peu importe si je la joue au même moment l'année prochaine à Miami ou à Madrid, ça sera une histoire différente de la fois précédente."

Cette fois-ci, l'effet de surprise ne jouera plus en sa faveur. Eala affrontera qui plus est Swiatek non sur dur comme à Miami, mais sur terre battue, la surface favorite de la Polonaise, quadruple vainqueur à Roland-Garros (2020, 2022, 2023, 2024).

Le tournoi de rentrée de Swiatek après Miami s'est également soldé par une élimination précoce, en quarts contre la Lettone Jelena Ostapenko (18e), sa bête noire (six échecs en six matches) au WTA 500 de Stuttgart sur terre battue la semaine dernière.

AFP/VNA/CVN