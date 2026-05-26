Stellantis va investir un milliard d'euros pour la production de véhicules électriques à Mulhouse, annonce Macron

Stellantis "va investir plus d'un milliard d'euros" pour produire, à partir de 2029, une "nouvelle génération de véhicules électriques" sur son site de Mulhouse, dans l'Est de la France, a annoncé mardi 26 mai Emmanuel Macron devant les entreprises françaises appelées à accélérer "l'électrification" des usages.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"C'est un véritable avenir industriel que nous offrons à ce site de Mulhouse", a déclaré le chef de l'État en réunissant une "équipe de France de l'électrification", avec les acteurs privés, à l'Élysée. "Ceci nous permet d'aborder avec confiance la hausse de la production de véhicules électriques en France", a-t-il ajouté.

"Nous travaillons avec nos parties prenantes, en premier lieu les partenaires sociaux, sur l'avenir de nos usines, y compris celle de Mulhouse", s'est limité à commenter Stellantis, qui promet d'autres précisions "lorsqu'il y aura des annonces officielles". Toute annonce de ce type doit d'abord être faite aux partenaires sociaux en comité d'entreprise, faute de quoi l'entreprise commettrait un délit d'entrave.

L'affectation d'un nouveau véhicule à l'usine Stellantis de Mulhouse (4.000 salariés) était très attendue par les salariés, car ce site, l'un des cinq sites automobiles de Stellantis en France, était le seul, avec celui de Poissy près de Paris, à ne pas avoir obtenu l'attribution d'un nouveau modèle.

Son avenir était donc incertain au delà de quelques années, après les 308 et 408 qu'elle produit actuellement et, pour quelques semaines encore, des DS7.

La production actuelle, de quelque 135.000 véhicules par an, n'a "jamais retrouvé les niveaux de 200.000 véhicules annuels d'avant-COVID", avait souligné Laurent Gautherat, délégué syndical CFE-CGC du site mulhousien et secrétaire du Comité social et économique central du groupe Stellantis, au quotidien L'Alsace le mois dernier.

Dans l'attente de l'affectation d'un nouveau véhicule, la ligne d'assemblage du site mulhousien tournait en demi-cadence à 30 véhicules par heure, avait souligné le syndicaliste. Le site avait subi quelques jours de chômage technique fin octobre 2025 en raison du ralentissement des ventes.

Ce nouveau véhicule ferait donc partie des 60 lancements annoncés la semaine dernière par le directeur général Antonio Filosa, qui a aussi annoncé des investissements de 60 milliards d'euros sur cinq ans.

Des dépenses d'un milliard pour la production d'un véhicule recouvrent à la fois des dépenses de recherche et développement et tous les frais liés à la production, souligne un expert du secteur.

AFP/VNA/CVN