Souche KP.2 du SARS-CoV-2 sera bientôt dominante en Thaïlande

Sur sa publication sur Facebook, il a déclaré que les vaccins en guerre contre le COVID-19 avaient été initialement conçus pour combattre la souche XBB.1.5, notant qu’ils ne fonctionnent pas sur KP.2.

Le virologue a déclaré que la sous-variante KP.2, ou FLi RT, une mutation de la variante JN.1, est plus transmissible et plus capable d'échapper au système immunitaire, mais que ses symptômes ne sont pas plus graves que la variante JN.1. Il prédit que le KP.2 sera bientôt dominante en Thaïlande.

Auparavant, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait recommandé le développement de vaccins de nouvelle génération pour lutter contre le JN.1. Pourtant, juste au moment où ces efforts étaient en cours, KP.2 est entré sur le ring, mutant à un rythme qui tient les virologues sur leurs gardes.

