Hajj : marée de fidèles au mont Arafat sous une chaleur extrême

Une marée de fidèles a afflué samedi 15 juin vers le mont Arafat, où plus d'un million et demi de musulmans en pèlerinage dans l'Ouest de l'Arabie saoudite passeront la journée à réciter le coran et à prier, sous une chaleur extrême.