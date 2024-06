Les États-Unis se préparent à une vague de chaleur écrasante

De vastes régions du Centre et de l'Est des États-Unis se préparent à subir une vague de chaleur étouffante la semaine prochaine, avec des températures qui devraient être anormalement élevées pour le mois de juin.

"Les températures vont s'envoler la semaine prochaine du Midwest vers le Nord-Est" du pays, a prévenu vendredi sur X le service météorologique national (NWS), en disant s'attendre à "plusieurs dizaines de records" de chaleur journaliers.

Cette vague doit commencer dimanche 16 juin dans le centre puis se propager à travers le Midwest et le Nord-Est avant mardi 18 juin, et durera presque toute la semaine, selon le NWS. "La chaleur est la principale cause de décès liés aux conditions météorologiques la plupart des années. Prenez-la au sérieux", a mis en garde le service météo.

La capitale Washington a d'ores et déjà activé son alerte à "l'urgence chaleur" pour ce vendredi, a indiqué la maire Muriel Bowser, et "des températures extrêmes sont prévues pour la semaine prochaine".

Le mercure pourrait ainsi monter jusqu'à 38 degrés le 23 juin. Plusieurs autres grandes villes seront concernées, de Chicago à New York.

Selon les scientifiques, les canicules à répétition sont un marqueur sans équivoque du réchauffement de la planète et ces vagues de chaleur sont appelées à encore se multiplier, s'allonger et s'intensifier.

