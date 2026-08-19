>> L'astronaute Sophie Adenot espère inspirer les générations à venir
>> Sophie Adenot à bord de l'ISS, une première pour une Française depuis 25 ans
>> Sophie Adenot a eu "la chair de poule" en parlant avec l'équipage d'Artémis
>> Des astronautes de l'ISS se sont brièvement réfugiés dans leur vaisseau
|Image tirée d'une retransmission vidéo en direct de la NASA, le 18 août, montrant l'astronaute de la NASA, Anil Menon (gauche) et l'astronaute de l'ESA Sophie Adenot (droite) lors de leur sortie dans l'espace à l'extérieur de la Station spatiale internationale (ISS).
|Photo : AFP/VNA/CVN
"En devenant la première Française à sortir dans l'espace, Sophie Adenot incarne une fierté française autant qu'un horizon pour les petites filles qui rêvent d'infini", a-t-il écrit sur X, parlant de "l'heure des pionnières".
D'autres personnalités politiques se sont également exprimées comme Alice Rufo, ministre déléguée aux Armées, qui a félicité sur X l'astronaute et colonel de l'armée de l'air dont la sortie marque une "journée historique".
Plus tôt dans la journée, le leader Insoumis Jean-Luc Mélenchon a salué les "savoir-faire collectifs de haut niveau" nécessaires à l'opération, et le rôle de la France : "première nation spatiale européenne".
"Immense fierté", a simplement commenté Bruno Retailleau, le candidat des Républicains (LR) à la présidentielle.
Sophie Adenot, en mission dans la Station spatiale internationale (ISS), est devenue mardi 18 août la première astronaute française à sortir dans l'espace pour réaliser une opération délicate visant à remplacer une antenne de communication entre l'ISS et la Terre.
AFP/VNA/CVN