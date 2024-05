Singapour bénéficie des liens de paiement transfrontaliers

Alors que le nombre de visiteurs à Singapour continue d'augmenter après la pandémie, l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) s'attend à des transactions de paiement transfrontalières plus nombreuses et de plus grande valeur.

>> Singapour pilote un point de recharge pour les embarcations portuaires électriques

>> Amazon va investir 9 milliards d’USD à Singapour

>> Les maisons privées de Singapour les plus chères d’Asie-Pacifique

Photo : VnBusiness/CVN

La banque centrale a déclaré avoir constaté une "bonne croissance" de l’utilisation de ces liens de paiement, qui permettent aux utilisateurs d’effectuer des paiements par code QR ou des virements PayNow vers différents pays, a rapporté CNA.

Cela signifie qu'ils peuvent simplement payer avec leur téléphone portable et n'ont plus besoin de se rendre chez un changeur ou d'activer leur carte de crédit avant de voyager.

Selon MAS, les paiements vers la Thaïlande - via le lien PayNow-PromptPay - ont quadruplé au premier trimestre de cette année par rapport à il y a trois ans, lorsque le lien a été lancé.

Actuellement, outre la Thaïlande, Singapour entretient des liens de paiement de personne à personne et de personne à commerçant avec des pays comme la Malaisie, l'Indonésie, la Chine et l'Inde. Les clients peuvent effectuer des paiements transfrontaliers aux commerçants en utilisant par exemple PayNow de Singapour et DuitNow de Malaisie.

Les entreprises cherchent également à adopter de tels liens de paiement, l’une d’elles ayant déclaré à CNA qu’elles ont contribué à faire face à l’augmentation des coûts et à maintenir leurs prix compétitifs.

L'entreprise d'alimentation et de boissons Koufu - surtout connue pour son activité d'aire de restauration - offre à ses clients la possibilité de payer via un code QR NETS. C'est devenu le moyen de paiement préféré des touristes chinois et malaisiens, qui peuvent économiser sur les frais de change.

De 2022 à 2023, le nombre de paiements transfrontaliers effectués à l’aide du code QR NETS à Koufu a quintuplé, passant d’environ 20.000 à 100.000. Notamment, 60% des paiements transfrontaliers de Koufu s’effectuent via les applications chinoises WeChat et Alipay.

Alors que Singapour vise à étendre les systèmes de paiement transfrontaliers au reste de l’Asie du Sud-Est, leur expansion s’avère être un défi. Plusieurs facteurs à prendre en compte dans de tels liens sont la question de savoir si les systèmes de paiement des deux pays sont techniquement compatibles et la garantie du respect des lois et réglementations du pays.

Afin d'étendre les offres de paiement de Singapour au-delà de la région, MAS a travaillé avec le BIS Innovation Hub Centre. Relier plusieurs systèmes de paiement instantané à grande échelle signifierait des transferts transfrontaliers plus rapides, moins chers et plus accessibles.

De tels liens de paiement direct transfrontaliers ont également grandement aidé l’Association indienne de Singapour, qui achète des maillots de football et des vêtements de cricket dans de petites villes indiennes. Il utilise le lien entre PayNow et l’interface de paiement unifiée de l’Inde, ou UPI, pour payer directement les propriétaires de micro et petites entreprises.

Dans le passé, il fallait au moins un jour pour que l’argent envoyé depuis Singapour parvienne en Inde via les transferts de fonds habituels. Désormais, d’un simple clic, l’argent arrive en Inde presque instantanément.

VNA/CVN