Singapour relève nettement ses prévisions de croissance pour 2026 grâce à l'IA

Singapour a nettement relevé mardi 11 août ses prévisions de croissance économique pour 2026, invoquant une demande mondiale "robuste" liée à l'intelligence artificielle (IA).

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le produit intérieur brut (PIB) devrait désormais croître de 4,5 à 5,5% en glissement annuel en 2026, contre une prévision précédente de 2 à 4%, a annoncé le gouvernement.

La croissance au cours du deuxième trimestre de cette année a été portée par l'industrie manufacturière, le commerce de gros ainsi que les secteurs de la finance et des assurances, a indiqué le ministère du Commerce et de l'Industrie dans un communiqué.

"En particulier, la demande mondiale robuste liée à l'intelligence artificielle a stimulé la croissance dans les secteurs de l'électronique et de l'ingénierie de précision au sein de l'industrie manufacturière, ainsi que dans le segment des machines, équipements et fournitures du commerce de gros", a-t-il précisé.

L'industrie manufacturière a été un moteur clé de la croissance, progressant de 12,5% sur un an.

Le gouvernement singapourien a déclaré que la demande mondiale liée à l'intelligence artificielle contribuerait à amortir l'impact de la tension au Moyen-Orient sur l'économie.

Bien que les investissements dans l'IA aient été "plus soutenus que prévu", il indique que l'impact de la guerre avec l'Iran sur l'économie mondiale dans son ensemble a été "moins grave que ne le craignaient initialement les observateurs".

AFP/VNA/CVN