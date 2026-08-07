La Malaisie veut faire de Kuala Lumpur un pôle régional des start-up

La Malaisie poursuivra cet objectif à travers la deuxième édition de l’initiative KL20, prévue en 2026, qui mettra l’accent sur l’économie créative, l’économie numérique, les jeux vidéo et l’économie du secteur à but non lucratif. C’est ce qu’a affirmé le ministre de l’Économie, Akmal Nasrullah Mohd Nasir, lors de l’événement de prélancement de KL20 2026, organisé le 6 août.

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Prenant la parole à cette occasion, le ministre a rappelé que KL20 avait été lancé par le ministère de l’Économie en 2024 afin de renforcer l’écosystème national des start-up, d’attirer des investissements de qualité à forte valeur ajoutée et d’aider les entreprises locales à se développer sur les marchés internationaux. À ce jour, plus de 5.000 start-up ont été enregistrées avec succès via la plateforme MYStartup.

Photo : VNA/CVN

La première édition de KL20, en 2024, ciblait quatre secteurs prioritaires : les technologies de l’énergie, les technologies agricoles, la production et l’automatisation, ainsi que la finance islamique. L’édition 2026 élargira son champ d’action à quatre nouveaux domaines : l’économie créative, l’économie numérique, les jeux vidéo et l’économie du secteur à but non lucratif.

Cette extension s’inscrit dans les orientations du 13e Plan quinquennal de la Malaisie (2026-2030), qui vise à accroître la sophistication de l’économie, à renforcer les industries à forte croissance et à haute valeur ajoutée, ainsi qu’à développer davantage de produits et de services conçus et fabriqués en Malaisie.

Selon le Global Startup Ecosystem Report 2026, Kuala Lumpur se classe entre la 31e et la 40e place des écosystèmes émergents de start-up dans le monde, avec une valeur estimée à 9 milliards de dollars générée entre la fin de 2023 et 2025.

La Malaisie organisera KL20 2026 dans trois villes : Penang le 24 septembre, Johor le 28 septembre et Kuala Lumpur le 5 novembre.

Le ministre Akmal Nasrullah Mohd Nasir a souligné que la Malaisie ne cherchait pas uniquement à améliorer son classement international. L’objectif ultime est de voir davantage d’entreprises locales réussir, de développer plus de technologies nationales, d’attirer davantage de capitaux et de créer des emplois hautement qualifiés.

VNA/CVN