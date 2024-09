Égypte - UE

S'engager à approfondir leur coopération dans la réponse à la migration clandestine et au trafic humain

D'après ce communiqué, M. Abdelatty a déclaré qu'il était important de faciliter les voies de migration régulière et de sensibiliser aux dangers de la migration irrégulière. De son côté, Mme Johansson a salué les efforts déployés par l'Égypte pour accueillir plus de neuf millions de migrants, réfugiés et demandeurs d'asile dans le monde, et a exprimé le soutien continu de l'Union européenne (UE) envers l'Égypte à cet égard, a poursuivi le communiqué. Les deux parties se sont mises d'accord sur l'importance de promouvoir leur approche holistique pour traiter les questions pertinentes, telles que le lien entre la migration et le développement et la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière. Elles ont également souligné l'importance de faire avancer la coopération dans la gestion des frontières et la lutte contre les réseaux criminels impliqués dans la traite des êtres humains et la contrebande de migrants, a précisé le communiqué. Les deux parties ont réitéré leur engagement à protéger les droits de l'homme des migrants et des réfugiés conformément à leurs obligations en vertu du droit international, a-t-il ajouté. Les deux responsables ont également discuté des moyens de faciliter le retour digne et durable ainsi que la réadmission et la réintégration des citoyens égyptiens séjournant irrégulièrement dans l'UE, selon le communiqué.

Xinhua/VNA/CVN