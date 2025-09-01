Indonésie : le président s'engage à assurer l'ordre public et la sécurité

Le président indonésien Prabowo Subianto a publié un communiqué de presse concernant les récentes manifestations qui sont en cours dans plusieurs régions du pays, soulignant que l'État assurera l'ordre public et la sécurité conformément à la loi.

Photo : AFP/VNA/CVN

Il a déclaré dimanche 31 août que les partis politiques avaient pris des mesures fermes à l'encontre de leurs membres au Parlement ayant commis des fautes professionnelles, notamment la révocation de leur statut de membre, la suppression de leurs indemnités et l'annulation de leurs visites de travail à l'étranger, en réponse aux préoccupations de la population.

Il a également appelé la Chambre des représentants à ouvrir le dialogue avec les dirigeants communautaires et les groupes de la société civile afin de renforcer les canaux de communication.

Évoquant les incidents qui ont troublé certaines régions, le président a souligné que l'Etat ne devait pas rester silencieux si les manifestations dégénéraient en anarchie.

Il a donné pour instruction à la police nationale indonésienne et aux forces armées nationales indonésiennes d'agir avec fermeté et dans le respect de la loi afin de protéger les citoyens et de préserver les équipements publics.

Prabowo Subianto a exhorté les citoyens à rester calmes, à ne pas se laisser provoquer et à préserver l'esprit de coopération afin de sauvegarder l'unité et la stabilité nationales.

Xinhua/VNA/CVN