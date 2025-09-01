Afghanistan : au moins 250 morts et 500 blessés suite à un tremblement de terre dans l'Est du pays

Un tremblement de terre a frappé dimanche soir 31 août la province de Kounar, dans l'est de l'Afghanistan, faisant au moins 250 morts et 500 blessés dans plusieurs districts, a rapporté lundi 1 er septembre l'agence de presse officielle Bakhtar.

Photo : Reuters/CVN

Les autorités provinciales chargées des catastrophes ont confirmé le nombre de morts et de blessés, selon l'agence.

Les responsables ont précisé que ce bilan était provisoire, alors que les équipes de secours atteignent des zones reculées où les communications sont limitées, a rapporté Bakhtar, ajoutant que les efforts se poursuivaient pour évaluer l'étendue totale des dégâts et fournir de l'aide aux communautés touchées.

La Radio Television Afghanistan avait précédemment fait état de neuf morts et 20 blessés dans la province orientale de Nangarhar.

Selon l'Institut des études géologiques des États-Unis, un séisme de magnitude 6,0 a frappé dimanche 31 août l'Afghanistan à 23h47 heure locale.

L'épicentre était situé à 27km au nord-est de Jalalabad, capitale de la province de Nangarhar, avec une profondeur de 8km.

De fortes secousses ont été ressenties dans la capitale Kaboul, et des coupures d'Internet ont été signalées dans certaines régions d'Afghanistan.

Xinhua/VNA/CVN