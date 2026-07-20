Sécurité énergétique à l'horizon 2030 : mobiliser toutes les ressources pour développer les infrastructures

Le 17 juillet à Hô Chi Minh-Ville, l'Association vietnamienne d'information scientifique et technologique (VASTI) et le magazine Môt Thê Gioi (Un monde) ont organisé un colloque intitulé ont organisé un colloque intitulé "Sécurité énergétique à l'horizon 2030 : mobiliser toutes les ressources pour développer les infrastructures énergétiques".

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Photo : Tân Dat/CVN

Selon les organisateurs, cette rencontre avait pour objectif d'ouvrir un espace de dialogue multidisciplinaire consacré aux solutions permettant de garantir la sécurité énergétique nationale d'ici à 2030. Elle visait également à contribuer à la mise en œuvre des orientations du Parti et de l'État en matière de développement énergétique, à encourager la mobilisation des ressources sociales en faveur des infrastructures du secteur et à répondre aux exigences du développement socio-économique de la nouvelle ère.

Le colloque s'inscrit également dans la diffusion de l'esprit de la résolution N°70 du Politburo relative au développement du secteur énergétique. Il entend promouvoir un environnement d'investissement transparent et compétitif ainsi que favoriser la mobilisation de capitaux pour les projets d'énergies propres, renouvelables et nouvelles.

L'événement a réuni des responsables de ministères, d'organismes publics, des représentants des collectivités locales, des chercheurs, des experts de l'énergie, des associations professionnelles, des entreprises, des instituts de recherche ainsi que des médias. Son ambition était de renforcer les échanges entre les autorités publiques, la communauté scientifique et le secteur privé afin de faire émerger des solutions concrètes en faveur du développement durable.

Le programme comprenait plusieurs interventions et tables rondes consacrées à des thèmes majeurs, notamment la sécurité énergétique nationale dans un contexte de transition énergétique et d'intégration internationale, la mobilisation des investissements pour les infrastructures énergétiques, l'amélioration du cadre réglementaire afin d'attirer les capitaux privés, le développement des énergies propres et renouvelables au service de la croissance verte, ainsi que les solutions destinées à garantir un approvisionnement énergétique stable pour l'économie.

Un séminaire spécifique était également consacré au thème : "Surfer sur la vague des investissements dans les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle : opportunité ou défi pour les infrastructures énergétiques ?"

Photo : Tân Dat/CVN

Selon le président de VASTI, le Dr. Trân Van Tùng, le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement marquée par une croissance durable, la transformation numérique et la transition vers une économie verte et bas carbone. Dans ce contexte, l'énergie ne constitue plus seulement un facteur de production, mais un pilier du développement économique, de la défense nationale, de la sécurité et de l'amélioration de la qualité de vie.

Une transition énergétique aux défis croissants

Il a rappelé que le secteur énergétique vietnamien avait enregistré d'importants progrès ces dernières années, tout en étant confronté à des défis croissants : hausse de la consommation d'électricité, nécessité d'accélérer la transition énergétique, volatilité des marchés mondiaux de l'énergie et besoin d'assurer un approvisionnement stable pour soutenir l'économie numérique.

Il a notamment souligné que l'essor de l'intelligence artificielle, du cloud computing, des centres de données et des industries de haute technologie entraîne une forte augmentation des besoins énergétiques. "Il ne suffit plus d'investir davantage ; il faut aussi investir de manière plus intelligente, plus efficace et avec une vision de long terme", a-t-il déclaré.

La sécurité énergétique, un pilier de la croissance

Selon Huynh Anh Tuyên, chef adjoint du bureau de représentation du ministère de l'Industrie et du Commerce pour les régions du Centre et du Sud, la sécurité énergétique est devenue un fondement essentiel de la croissance économique. Elle garantit le bien-être social, renforce la défense nationale et améliore la compétitivité du pays.

Photo : VNA/CVN

Avec la poursuite de l'industrialisation, de la modernisation, de la transformation numérique et de l'intégration internationale, assurer un approvisionnement énergétique sûr, stable et durable est devenu plus urgent que jamais.

Il a rappelé que les fortes fluctuations des prix des combustibles, les tensions géopolitiques, les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales ainsi que les engagements internationaux en matière de réduction des émissions constituent autant de défis pour le Vietnam. Dans le même temps, le développement rapide de l'intelligence artificielle, des centres de données, de l'industrie des semi-conducteurs et des hautes technologies impose de nouvelles exigences en matière de planification et de gestion du système énergétique.

Dans ce contexte, le ministère de l'Industrie et du Commerce fait de la sécurité énergétique nationale une priorité. Il travaille en étroite coopération avec les autres administrations et les entreprises afin de mettre en œuvre les orientations du Parti et de l'État, de diversifier les sources d'approvisionnement, de développer les énergies renouvelables et les nouvelles énergies, d'améliorer l'efficacité énergétique et de construire progressivement un système énergétique moderne, flexible et capable de s'adapter aux évolutions nationales et internationales.

Des recommandations pour accélérer les investissements

Au-delà de l'amélioration du cadre réglementaire, le ministère accorde également une grande importance aux contributions des scientifiques, des experts, des entreprises et des organisations professionnelles. Des forums comme ce colloque constituent une source précieuse d'informations pour les décideurs publics, leur permettant d'intégrer des analyses diversifiées, de suivre les évolutions technologiques et de recueillir des recommandations concrètes pour lever les obstacles au développement des infrastructures énergétiques.

Photo : VNA/CVN

En clôture du colloque, le Dr. Trân Van Tùng a estimé que les différentes interventions avaient permis de dresser un état des lieux complet du secteur énergétique vietnamien tout en formulant de nombreuses propositions concrètes. Celles-ci portent sur l'amélioration des politiques publiques, le développement des infrastructures, la diversification des sources d'approvisionnement, l'accélération de la transition énergétique ainsi que le recours accru aux sciences et aux technologies dans la gestion du système énergétique.

Selon lui, les échanges ont mis en évidence non seulement les difficultés actuelles, mais aussi une volonté commune de coopération et de responsabilité partagée afin de garantir durablement la sécurité énergétique nationale.

Tân Dat/CVN