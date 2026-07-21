Le Vietnam ambitionne de devenir un grand pôle culturel et créatif d’Asie d’ici 2045

Le Vietnam est prêt à partager son expérience concernant les variétés végétales, les techniques de culture, l'irrigation, la mécanisation, la conservation après récolte et la création de chaînes de valeur agricoles, a déclaré le responsable.

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La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà a signé la Décision N°1306/QD-TTg approuvant la Stratégie de diplomatie culturelle à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045. Ce document fixe les grandes orientations destinées à promouvoir plus largement les valeurs culturelles vietnamiennes dans le monde, tout en renforçant l’intégration internationale dans le domaine culturel et en enrichissant la culture nationale grâce aux échanges avec les autres civilisations.

Selon cette stratégie, le Vietnam entend faire de sa culture un levier essentiel de son développement rapide et durable. Les autorités entendent renforcer le pouvoir d’influence (soft power) du pays, accroître son prestige et son influence sur la scène internationale et contribuer activement à la diversité des cultures et des civilisations mondiales. L’objectif est également de bâtir une culture vietnamienne moderne, profondément ancrée dans son identité nationale et ouverte sur le monde.

D’ici 2030, la stratégie prévoit d’élargir et de renforcer la coopération culturelle avec les pays, territoires, organisations internationales, institutions culturelles et entreprises des industries culturelles. Les secteurs prioritaires comprennent notamment le cinéma, les arts du spectacle, le tourisme culturel et la valorisation du patrimoine.

Le gouvernement ambitionne notamment d’obtenir au moins cinq distinctions internationales de renom dans les domaines de la culture et des arts, en particulier dans la musique, le cinéma et la littérature. Il prévoit également de créer et d’assurer le fonctionnement durable de cinq festivals artistiques internationaux reflétant l’identité culturelle de grandes villes et provinces vietnamiennes, afin d’en faire des destinations culturelles reconnues à l’échelle régionale.

La stratégie fixe aussi l’objectif d’obtenir la reconnaissance internationale d’au moins cinq nouvelles inscriptions ou distinctions internationales accordées par l’UNESCO et d’autres organisations spécialisées. Elle prévoit en outre de développer au moins dix destinations de tourisme culturel et patrimonial capables de devenir des marques nationales compétitives à l’échelle mondiale, tout en créant entre un et trois nouveaux Centres culturels du Vietnam dans des zones stratégiques à l’étranger.

Photo : VNA/CVN

À plus long terme, la vision à l’horizon 2045 est de faire du Vietnam l’un des principaux centres culturels et créatifs de la région. Les autorités comptent s’appuyer sur le développement de l’économie et de la société numériques solides pour renforcer de manière décisive le rayonnement culturel du pays. Le Vietnam entend également affirmer son rôle de nation dotée d’un riche patrimoine historique et culturel, capable d’accueillir de grands événements régionaux et internationaux et de participer activement à l’évolution des politiques culturelles mondiales.

Parmi les objectifs fixés figurent l’obtention d’au moins quinze nouvelles récompenses internationales dans les domaines de la culture, des arts et des industries culturelles, ainsi que l’organisation d’au moins un événement d’envergure mondiale, tel qu’une Exposition universelle, une exposition spécialisée ou une grande manifestation sportive ou culturelle internationale.

La stratégie prévoit également la création d’au moins cinq nouveaux Centres culturels du Vietnam à l’étranger dans les pays partenaires stratégiques globaux, ainsi que la reconnaissance internationale de quinze nouvelles inscriptions ou distinctions internationales. Le Vietnam ambitionne par ailleurs de figurer parmi les trois premiers de l’ASEAN et les trente premiers au niveau mondial dans l’Indice mondial du soft power.

Le développement des ressources humaines constitue l’un des piliers de cette stratégie. Le gouvernement prévoit de renforcer les compétences des personnels chargés de la diplomatie culturelle, tant au Vietnam qu’à l’étranger. Des attachés culturels seront progressivement affectés dans les représentations diplomatiques vietnamiennes, en priorité dans les pays partenaires stratégiques globaux d’ici 2030, avant une extension à l’ensemble des partenaires stratégiques d’ici 2045.

Enfin, la stratégie entend renouveler les méthodes de promotion de l’image culturelle du Vietnam à l’échelle mondiale. Les activités de diplomatie culturelle seront renforcées à l’occasion des visites de haut niveau, tandis que les Semaines et Journées culturelles du Vietnam à l’étranger seront modernisées et accompagnées d’une communication plus large. Le Vietnam renforcera également sa présence dans les principaux festivals, foires, salons du livre, expositions et autres manifestations culturelles internationales. La diplomatie culturelle par le sport sera parallèlement développée à travers l’organisation et l’accueil de compétitions internationales, ainsi que la promotion des arts martiaux, des sports traditionnels et des jeux populaires vietnamiens auprès du public étranger.

VNA/CVN