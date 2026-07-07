Samsung prévoit un bénéfice d'exploitation multiplié par 19 au 2e trimestre

Le bénéfice d'exploitation du géant sud-coréen Samsung Electronics a été multiplié par 19 au deuxième trimestre 2026, porté par le boom mondial de la demande de semi-conducteurs pour l'intelligence artificielle (IA), selon des résultats préliminaires publiés mardi 7 juillet.

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Le résultat d'exploitation attendu pour la période d'avril à juin s'élève à environ 89.400 milliards de wons (51 milliards d'euros), soit une hausse de 1.810,3% sur un an, a indiqué le groupe dans une communication réglementaire.

La forte demande mondiale pour les puces mémoire avancées utilisées dans les centres de données d'IA est une manne pour les grands fabricants sud-coréens, qui enchaînent les profits record et stimulent la croissance économique de leur pays.

Cette estimation dépasse de 6,2% les prévisions du marché et marque un nouveau record trimestriel, selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, qui cite sa propre société d'analyse de données.

Le chiffre d'affaires trimestriel de Samsung est prévu en hausse de 129% sur un an à 171.000 milliards de wons (98 milliards d'euros).

Pour Kim Dae-jong, professeur de gestion à l'université Sejong, cette estimation représente "le plus important bénéfice d'exploitation trimestriel de l'histoire, dépassant Nvidia".

"S'il parvient à maintenir ce niveau de performance, Samsung pourrait devenir la première entreprise manufacturière au monde", a-t-il prédit.

Les chiffres définitifs seront publiés à la fin du mois.

Le gouvernement sud-coréen a dévoilé le 29 juin un plan public-privé colossal, équivalant à plus de 1.000 milliards d'euros au total sur dix ans, pour construire des usines de semi-conducteurs avancés et des centres de données pour l'IA.

Dans le cadre de ce plan, 800.000 milliards de wons (455 milliards d'euros) doivent aller à la construction de quatre nouvelles usines par Samsung Electronics et son rival et compatriote SK hynix dans la région relativement peu développée du sud-ouest de la République de Corée.

L'annonce des résultats préliminaires n'a paradoxalement pas été saluée à la Bourse de Séoul, où le titre Samsung plongeait de 7% en fin de matinée mardi 7 juillet, sur un marché en forte baisse.

Désirabilité

La grande question, pour la suite, est de savoir "combien de temps la demande de mémoire va durer. La demande est essentiellement assurée jusqu'à l'année prochaine, mais au-delà, personne ne sait vraiment", a poursuivi le professeur Kim Dae-jong.

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Pour donner la priorité au lucratif secteur de l'IA, les fabricants de semi-conducteurs réduisent leur production de puces moins sophistiquées utilisées dans l'électronique grand public, comme les téléphones et les ordinateurs portables, ce qui fait grimper les prix des appareils.

L'essor des semi-conducteurs pour l'IA en République de Corée alimente également le débat sur la façon d'utiliser les recettes fiscales exceptionnelles provenant des entreprises du secteur.

Kim Yong-beom, le secrétaire principal à la politique du président sud-coréen Lee Jae Myung, a proposé d'utiliser ces recettes pour soutenir les start-up lancées par des jeunes, financer des programmes de revenu de base pour les communautés rurales et de pêcheurs, et aider les artistes.

En attendant, travailler pour les géants des semi-conducteurs est devenu particulièrement tendance en République de Corée.

Une simple veste arborant le logo de SK hynix est devenue virale sur les réseaux sociaux en début d'année, symbolisant la richesse et la réussite. Des publications humoristiques la présentaient comme un sésame pour accéder aux boutiques de luxe, ou à de meilleures perspectives en matière de rencontres amoureuses.

Les emplois chez Samsung et SK hynix garantissent désormais "un coup de pouce sur le marché du mariage", a rapporté l'agence Yonhap, citant une hausse des "indices de désirabilité" de ces emplois établis par l'agence de rencontres Sunoo. Ils sont désormais au même niveau que ceux des médecins et des avocats.

AFP/VNA/CVN