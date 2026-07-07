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International / Économie
Les Bourses européennes entre légère hausse et repli prudent

Les Bourses européennes ont commencé la journée de mardi 7 juillet entre légère hausse et repli prudent face à la situation en Asie, où les inquiétudes sur une éventuelle bulle IA ont encore augmenté.

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Les Bourses européennes ont commencé la journée de mardi 7 juillet entre légère hausse et repli prudent face à la situation en Asie, où les inquiétudes sur une éventuelle bulle IA ont encore augmenté. 
Photo : AFP/VNA/CVN

Après quelques minutes, Paris progressait (+0,47%) tout comme Londres (+0,15%), deux places moins dépendantes des valeurs technologiques à l'instar de Milan qui commençait à l'équilibre (+0,05%). Francfort reculait (-0,19%).

AFP/VNA/CVN

#Marché #Bourses européennes #hausse

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