Microsoft supprime 4.800 postes, lance la restructuration de Xbox

Le géant américain Microsoft a annoncé lundi 6 juillet la suppression immédiate de 4.800 postes, dont 1.600 au sein de sa filiale de jeux vidéo Xbox, objet d'une profonde restructuration pour répondre à des résultats décevants.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le groupe de Redmond (État du Washington) prévoit également de réduire les effectifs de Xbox de 1.600 emplois supplémentaires d'ici la fin de son année fiscale 2027, qui s'achèvera fin juin 2027, soit 6.400 postes de moins au total.

Outre les jeux vidéo, le plan social va toucher les équipes commerciales, a précisé Microsoft dans un communiqué.

Cette communication s'inscrit dans le cadre d'un plan de réorganisation du département jeux vidéo, un recentrage qui va entraîner, entre autres, la sortie de quatre studios du périmètre de Microsoft.

Compulsion Games, start-up de Montréal acquise en 2018, et Double Fine Productions, entreprise californienne rachetée en 2019, vont redevenir indépendants de Microsoft, chacun sous contrôle de l'équipe de direction de l'éditeur.

Quant à Ninja Theory (acquis en 2018), auteur du jeu à succès "Hellblade : Senua's Sacrifice", et Undead Labs (également passé sous le giron Microsoft en 2018), à l'origine du titre "State of Decay", ils vont être repris par de nouveaux investisseurs.

Un cinquième studio est concerné, en l'occurence le Français Arkane, mais son sort n'est pas encore arrêté. Selon Microsoft, le studio lyonnais a lancé une consultation du personnel pour "étudier les options stratégiques potentielles".

Les réductions de postes communiquées par Microsoft comprennent les employés de ces cinq éditeurs.

"Notre activité [jeux vidéo] ne se porte pas bien", a écrit Asha Sharma, la patrone de Microsoft Gaming, la division jeux vidéo du groupe, nommée en février avec mission de la relancer.

"Réinitialiser Xbox"

"Nos marges opérationnelles sont 3 à 10 fois moindres que celles des plateformes et des éditeurs comparables", a-t-elle expliqué, dans le communiqué.

La responsable explique que Microsoft présente "des coûts structurels plus élevés et un parc" de consoles Xbox "moins important" que ses grands concurrents, à savoir Sony et Nintendo.

Pour compenser, l'entreprise a tablé sur la consommation de contenus, notamment via sa plateforme en ligne par abonnement Game Pass, lancée en 2017, un catalogue de titres plus étoffé et une approche multi-supports.

C'est cette stratégie qui a entraîné une série d'acquisitions au sein de l'industrie, notamment les cinq studios mentionnés précédemment. Elle a été ponctuée par la prise de contrôle d'Activision Blizzard, pour 69 milliards de dollars, opération finalisée en octobre 2023.

Mais ces décisions n'ont pas produit de la croissance "au rythme que nous espérions", a reconnu Asha Sharma, tandis que, dans le même temps, leur "activité principale s'est affaiblie". "Et voilà que l'industrie fait face actuellement à la crise (des consoles) la plus sévère de son histoire. Il faut réinitialiser Xbox."

La responsable a assuré que ces mesures ne remettaient en cause la sortie d'aucun jeu déjà annoncée.

Les suppressions immédiates de postes porte sur environ 2% des effectifs de Microsoft.

Asha Sharma entend réduire drastiquement le nombre de niveaux hiérarchiques au sein de l'organisation, parfois supérieurs à 10, pour le ramener à 5, voire 3 "où cela sera possible".

"Nous retrouverons la croissance en 2027", a annoncé la dirigeante. Lors des deux derniers trimestres, Microsoft a fait état d'une contraction de son chiffre d'affaires pour la catégorie "contenus et services Xbox".

Depuis la pandémie de Covid-19, le groupe a procédé à plusieurs vagues de licenciements, notamment une de 10.000 personnes début 2023 et une autre d'environ 9.000 postes en 2025.

Ce nouveau coup de canif dans la masse salariale et le grand ménage chez Xbox ont laissé Wall Street de marbre. Vers 19h15 GMT, le titre Microsoft abandonnait 1,18%.

Lundi 6 juillet, Microsoft n'a pas mentionné le Projet Helix, nom de code de sa prochaine machine, qui doit permettre de jouer à la fois aux titres Xbox et PC. Le groupe a indiqué, en mars, viser un envoi d'une version test aux développeurs en 2027.

AFP/VNA/CVN