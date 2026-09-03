Ryanair prévoit de réduire ses vols en hiver pour limiter ses coûts de carburant

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a annoncé mercredi 2 septembre prévoir moins de vols cet hiver en raison des coûts élevés du carburant dus à la guerre au Moyen-Orient, et averti de possibles hausses des prix des billets si la flambée perdurait.

>> Ryanair remet les gaz sur les prix et son bénéfice s'envole

>> Ryanair prévoit un accès internet gratuit à bord des avions "dans 4 ou 5 ans"

>> Le conflit au Moyen-Orient plonge Ryanair dans l'incertitude

Photo : AFP/VNA/CVN

L'entreprise trouve "judicieux" de réduire ses besoins en carburant dont le prix n'est pas garanti "pendant la saison hivernale peu rentable", a indiqué Ryanair dans un communiqué.

La première compagnie aérienne européenne en nombre de passagers a, en conséquence, abaissé son objectif de fréquentation pour l'exercice achevé en avril 2027, à 214 millions contre 216 millions initialement prévus.

L'entreprise, qui opère principalement en Europe, enregistre généralement des pertes entre novembre et mars, la demande reculant après la haute saison estivale.

Elle a indiqué s'attendre à ce que cette "réduction ponctuelle du programme d'hiver" diminue ses pertes hivernales de 70 millions à 100 millions d'euros.

La compagnie à bas coûts a également prévenu que les tarifs des vols court-courriers en Europe "augmenteraient sensiblement" si les prix élevés du pétrole se maintenaient jusqu'à l'été 2027.

Basée à Dublin, la compagnie a précisé que, la majeure partie de son kérosène pour l'exercice en cours étant couverte par contrats à environ 67 dollars le baril - bien en dessous des cours actuels -, elle restait en bonne voie pour réaliser des bénéfices en 2026/27.

Mais elle estime que le bénéfice net sera inférieur aux 2,17 milliards d'euros enregistrés en 2025/26, alors un record.

AFP/VNA/CVN