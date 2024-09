Rugby : Antoine Dupont de nouveau élu meilleur joueur de la saison

Vainqueur du championnat et de la Coupe d'Europe avec Toulouse et médaillé d'or olympique avec l'équipe de France de rugby à VII, le demi de mêlée Antoine Dupont a été élu meilleur joueur du Top 14 et meilleur Bleu de la saison 2023-24 lundi soir lors de la nuit du rugby.