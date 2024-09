Italie : l'AC Milan remporte enfin le derby et s'évite une crise

Photo : AFP/VNA/CVN

Même les plus fervents des tifosis du Milan ne lui donnaient guère de chance de s'imposer, ou même d'arracher le nul. Avant cette 240e édition, toutes compétitions confondues, du derby milanais qui plus est à "domicile" pour l'Inter, les signaux n'étaient guère encourageants pour les Rossoneri.

Ils restaient sur une large défaite à domicile en Ligue des champions, mardi contre Liverpool (3-1). Ils n'avaient remporté qu'un seul de leurs cinq premiers matchs. Et la question du remplacement de leur entraîneur Paulo Fonseca, arrivé en juin, s'était posée avant même ce match.

Mais les Milanais n'ont pas semblé affecté par ce contexte lourd. L'Américain Christian Pulisic leur a donné l'avantage à la 10e minute en s'engouffrant dans la surface de réparation et en prenant de vitesse quatre joueurs de l'Inter.

Longtemps bousculé, l'Inter a fini par reprendre ses esprits : le champion en titre a égalisé grâce à Federico Dimarco (27e) lancé dans la surface du Milan par une ouverture de Lautaro Martinez.

Mais le Milan, dominateur (8 tirs cadrés, contre quatre à l'Inter) a fini fort et à la 89e minute, Matteo Gabbia lui a donné logiquement la victoire en reprenant de la tête un coup franc.

"On a mérité cette victoire, on avait montré de belles choses lors des matches précédents et on a continué sur cette lancée, en faisant cette fois un match plein", a analysé Fonseca sur la plateforme DAZN.

"On a manqué de lucidité"

"La période était un peu compliquée, je suis certain que cette victoire va nous donner beaucoup d'énergie et va déclencher quelque chose pour la suite", a observé de son côté Gabbia.

Photo : AFP/VNA/CVN

Grâce à cette deuxième victoire cette saison, l'AC Milan s'est replacé à la 7e place avec huit points et a mis fin à la série de six succès consécutifs de l'Inter dans le derby.

Il offre aussi un peu de répit à son entraîneur alors qu'une défaite aurait été synonyme de licenciement trois mois après son arrivée. "Je n'ai pas écouté ce qu'on disait sur moi, cette victoire ne change rien pour moi, elle va donner plus de confiance aux joueurs", a assuré Fonseca.

Après cette première défaite de la saison, l'Inter, qui avait décroché son 20e titre de champion lors du précédent derby en avril, a reculé en 6e position (8 pts), à trois longueurs du surprenant leader, le Torino.

"On n'a pas bien joué, on a manqué de lucidité, on n'était pas l'équipe qu'on a été ces trois dernières saisons. Le Milan a fait un grand match et a mérité sa victoire", a souligné Simone Inzaghi, dont l'équipe n'avait concédé que deux défaites en championnat toute la saison dernière.

Dans l'autre rencontre très attendue de ce dimanche, l'AS Rome a dominé l'Udinese 3 à 0 et a décroché son premier succès de la saison, au terme d'une semaine mouvementée, marquée par le licenciement de Daniele De Rossi, une fronde des supporters et la démission de sa directrice générale.

La Roma, désormais entraînée par Ivan Juric, a grimpé à la 10e place (6 pts), tandis que l'Udinese, leader après la 4e journée, est désormais 3e.

AFP/VNA/CVN