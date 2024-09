Foot : Ter Stegen opéré d'un genou, absent de longs mois

Le gardien du FC Barcelone et de l'Allemagne, Marc-Andre ter Stegen, victime d'une rupture d'un tendon rotulien, a été opéré lundi 23 septembre et sera probablement forfait jusqu'à la fin de la saison, obligeant son club et sa sélection à lui trouver rapidement un remplaçant.