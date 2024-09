MotoGP

Bagnaia remporte le sprint en Emilie-Romagne devant Martin, leader en péril

L'Italien Francesco Bagnaia, actuellement deuxième du championnat du monde de MotoGP, a remporté la course sprint du Grand-Prix d'Emilie-Romagne, 14e manche (sur 20) de la saison, et revient à quatre points du leader espagnol Jorge Martin, deuxième de la course samedi 21 septembre à Misano.