Résultats préliminaires de l'enquête sur l'incident de turbulence du vol de Singapore Airlines

Un changement rapide de la force gravitationnelle et une chute d'altitude de 54 mètres ont causé des blessures sur le vol de la compagnie aérienne Singapore Airlines qui a rencontré des turbulences extrêmes soudaines lors du vol de Londres, au Royaume-Uni, à Singapour le 21 mai, selon conclusions préliminaires publiées le 29 mai.

>> Un mort après de fortes turbulences sur un vol Londres-Singapour

>> Singapore Airlines fait des ajustements après un incident de turbulences

>> Singapour remercie la Thaïlande pour son soutien lors de l'incident des turbulences d'un avion

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon le ministère des Transports de Singapour, le vol SQ321 a connu un changement rapide de G (force gravitationnelle).

L'accélération verticale est passée de négative 1,5 G à positive 1,5 G en 4 secondes. Cela a probablement entraîné la chute des occupants en vol. Les informations ont été extraites des données de vol et des enregistreurs vocaux du cockpit.

Les changements rapides de G sur une durée de 4,6 secondes ont entraîné une chute d'altitude de 178 pieds (54 m), de 37.362 pieds à 37.184 pieds. Cette séquence d'événements a probablement causé des blessures à l'équipage et aux passagers.

Aujourd'hui, 45 personnes qui se trouvaient à bord du vol se trouvent toujours à Bangkok, dont 28 passagers recevant des soins médicaux à l'hôpital.

Singapore Airlines a exprimé ses condoléances pour le passager décédé après l'incident et s'est engagée à soutenir toutes les personnes touchées par cet incident. La compagnie aérienne travaille également en étroite coordination avec les autorités pour enquêter sur la cause de l'incident et assurer la sécurité des futurs vols.

L'équipe d'enquête était composée d'enquêteurs singapouriens et de représentants américains de Boeing, du Bureau national de la sécurité des transports - National Transportation Safety Board (NTSB) et de l’Administration fédérale de l'aviation (Federal Aviation Administration - FAA).

Le ministère des Transports de Singapour a déclaré que l'enquête était en cours.

VNA/CVN