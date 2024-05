L'Indonésie vise à subventionner l'achat de 50.000 motos électriques

>> L'Indonésie dépensera 456 millions d'USD pour subventionner les ventes de motos électriques

>> L'Indonésie étendra ses incitations aux véhicules électriques l'année prochaine

Photo : JkPost/CVN

Le porte-parole du ministère, Febri Hendri Antoni Arif, a déclaré le 28 mai que l'avancement de la distribution de l'aide à l'achat avait jusqu'à présent dépassé le total de 2023.

Selon lui, le ministère vise à atteindre l’objectif de 2024 d’ici août ou début septembre. C’est pourquoi, dès le départ, il a proposé que les subventions pour l’achat de motos électriques soient accordées à tous les citoyens indonésiens issus de divers milieux économiques.

Cette mesure vise à changer la perception et le comportement des gens concernant l'utilisation des motos électriques, a-t-il ajouté.

Il a informé que dans le cadre du programme de subventions, les gens peuvent bénéficier d'une réduction de 7 millions IDR (environ 435,36 USD) sur l'achat d'une moto électrique.

À la mi-mai, le nombre total de véhicules électriques en Indonésie, comprenant des véhicules à deux et trois roues, des véhicules particuliers et utilitaires et des bus, avait atteint 144.547 unités.

Plus tôt, le secrétaire général du ministère de l'Énergie et des Ressources minérales, Dadan Kusdiana, a déclaré que le gouvernement avait préparé un financement de 455 millions de dollars pour subventionner l'achat de motos électriques. Les subventions couvriront la vente de 800.000 motos électriques neuves et la conversion de 200.000 motos à combustion.

VNA/CVN