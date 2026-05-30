Renforcement du Partenariat stratégique global Vietnam - Australie

À l’occasion de sa participation au Dialogue de Shangri-La, le membre du Bureau politique et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a reçu le 30 mai à Singapour la secrétaire adjointe au ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce, Jan Adams.

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Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, le chef de la diplomatie vietnamienne s’est félicité du développement positif, concret et substantiel du Partenariat stratégique global Vietnam - Australie, notamment de la coopération efficace entre les deux ministères des Affaires étrangères, tant sur le plan bilatéral qu’au sein des forums régionaux et internationaux.

Lê Hoài Trung a proposé aux deux parties de poursuivre leur coordination dans la préparation des activités d’échanges et de contacts de haut niveau afin de renforcer davantage la confiance politique, d’accélérer la mise en œuvre des engagements et accords conclus, ainsi que de promouvoir la coopération pour le développement de la sous-région du Mékong. Il a également souhaité que les dirigeants australiens puissent participer au 3e Forum sur l’avenir de l’ASEAN, prévu au Vietnam les 9 et 10 juin prochain.

Pour sa part, Jan Adams a salué les importantes réalisations enregistrées récemment par le Vietnam. Elle a particulièrement apprécié le discours liminaire du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, au Dialogue de Shangri-La, exprimant notamment son accord avec les propositions vietnamiennes visant à renforcer les capacités de diplomatie préventive dans la région.

La responsable australienne a affirmé que le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce était prêt à accompagner et à soutenir le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs de développement. Elle a également réaffirmé le soutien de l’Australie à la présidence vietnamienne de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) en 2026 ainsi qu’à l’organisation par le Vietnam du forum de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC) en 2027.

Porter les échanges commerciaux bilatéraux à 20 milliards de dollars

Photo : VNA/CVN

Jan Adams a, par ailleurs, invité Lê Hoài Trung à effectuer une visite en Australie et à coprésider la 8e réunion ministérielle des Affaires étrangères Vietnam - Australie dans un avenir proche. Elle a également salué le rôle du ministère vietnamien des Affaires étrangères dans la coordination de l’événement "Meet Australia", récemment organisé à Hô Chi Minh-Ville, qui a contribué à renforcer les liens économiques, commerciaux et d’investissement entre les deux pays.

Les deux parties ont apprécié les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Programme d’action pour la période 2024-2027, destiné à concrétiser le Partenariat stratégique global dans divers domaines. Elles sont convenues de continuer à approfondir le pilier économique de la coopération, avec pour objectif de porter rapidement les échanges commerciaux bilatéraux à 20 milliards de dollars américains.

Les deux responsables ont également convenu d’élargir la coopération dans les domaines des technologies, des minerais stratégiques, de l’économie numérique ainsi que dans d’autres secteurs d’intérêt commun. Ils ont réaffirmé leur volonté de poursuivre une coordination étroite et un soutien mutuel au sein des mécanismes régionaux et internationaux, de préserver le rôle central de l’ASEAN et de contribuer à la promotion du dialogue, de la coopération, de la paix, de la stabilité et du développement.

VNA/CVN