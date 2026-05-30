Le dirigeant Tô Lâm rend hommage au Président Hô Chi Minh à Singapour

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang ont déposé des fleurs, le matin du 30 mai, en hommage au Président Hô Chi Minh, devant sa statue et sa plaque commémorative, au sein du Musée des civilisations asiatiques.

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Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang ont déposé des fleurs, le matin du 30 mai, en hommage au président Hô Chi Minh, devant sa statue et sa plaque commémorative, au sein du Musée des civilisations asiatiques.Cette cérémonie s'inscrivait dans le cadre de la visite d'État du dirigeant vietnamien à Singapour et de sa participation au 23e Dialogue de Shangri-La.

La délégation a observé une minute de silence en mémoire du président Hô Chi Minh, figure emblématique et grand maître de la révolution vietnamienne, héros de la libération nationale, combattant communiste international exemplaire et ami des peuples épris de paix à travers le monde.

Dans le vaste parc du musée, la statue du Président Hô Chi Minh est mise en valeur aux côtés de celles d'autres dirigeants et personnalités asiatiques. En mai 2008, à l’occasion du 118e anniversaire de la naissance du défunt président vietnamien et du 35e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales, le Conseil national du patrimoine de Singapour a inauguré une plaque commémorative en son honneur au sein du Musée des civilisations asiatiques. En septembre 2011, la statue du Président Hô Chi Minh, située à proximité de la plaque commémorative, a été officiellement inaugurée.

Situé au bord de la rivière Singapour, le Musée des civilisations asiatiques illustre les liens historiques entre les cultures asiatiques et entre l’Asie et le reste du monde.

VNA/CVN