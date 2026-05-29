Un navire de la Marine royale néerlandaise fait escale à Hai Phong

Le président du Comité populaire de la ville portuaire de Hai Phong, Dô Thanh Trung, a reçu le 29 mai, une délégation de la frégate HNLMS De Ruyter de la Marine royale néerlandaise.

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Photo : VNA/CVN

Dans son discours de bienvenue, le responsable a présenté les remarquables performances socio-économiques de la ville, ainsi que ses orientations en matière de développement urbain et portuaire.

Il a exprimé son souhait de poursuivre le développement de la coopération avec les partenaires néerlandais, notamment dans le secteur portuaire.

À la tête de la délégation néerlandaise, la contre-amirale Jeanette Morang, envoyée spéciale du chef d'état-major de la Marine royale néerlandaise, s'est dite convaincue que le Vietnam, et notamment Hai Phong, et les Pays-Bas continueraient de développer une coopération fructueuse, en particulier dans le domaine du développement de ports intelligents et durables.

L’ambassadeur des Pays-Bas au Vietnam, Kees van Baar, a souligné que, deux ans après la première visite d’un navire de la Marine royale néerlandaise au Vietnam, le déplacement du HNLMS De Ruyter réaffirme l’engagement des Pays-Bas en faveur d’une coopération étroite et durable avec le Vietnam et la région indo-pacifique, notamment dans les domaines de la coopération navale, du respect du droit international et de la liberté de navigation en eaux internationales.

La frégate HNLMS De Ruyter est en escale au port de Hai Phong du 29 mai au 1er juin. Cette visite marque une nouvelle étape importante dans le renforcement du partenariat entre les Pays-Bas et le Vietnam.

Ces dernières années, la coopération entre Hai Phong et ses partenaires néerlandais s’est intensifiée dans des domaines tels que les ports maritimes, la logistique, le développement urbain, l’environnement, la transformation numérique, la formation des ressources humaines et les échanges culturels, selon le Comité populaire de Hai Phong.

Les Pays-Bas comptent actuellement 17 projets à Hai Phong, pour un montant total d’environ 361 millions de dollars américains. De nombreuses entreprises néerlandaises opèrent efficacement dans la ville, notamment dans les secteurs maritime et logistique.

VNA/CVN