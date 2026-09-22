Asie-Pacifique: l’OANA célèbre 65 ans de coopération entre agences de presse

Le 65 e anniversaire de l’Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique (OANA) a été célébré le 21 septembre à Moscou, dans le cadre du Forum des médias de l’OANA, réunissant plus de 70 délégués de 24 agences membres.

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À cette occasion, le président russe Vladimir Poutine a adressé un message de félicitations, saluant les contributions de l’OANA au développement de la presse et des médias dans la région. Il a souligné que l’organisation n’avait cessé de se développer pour devenir l’une des organisations médiatiques prestigieuses et influentes, tout en contribuant à renforcer la communauté médiatique autour des valeurs d’un journalisme de qualité, objectif et professionnel.

Photo : VNA/CVN

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a estimé que les agences de presse étaient aujourd’hui confrontées à des défis sans précédent, liés au développement rapide des technologies et aux évolutions constantes de l’économie et de la politique mondiales. Selon lui, elles doivent continuer à jouer un rôle important dans la diffusion d’informations officielles et la lutte contre les informations fausses et nuisibles circulant dans les flux d’information régionaux et mondiaux.

Les débats ont porté sur trois grands thèmes : les approches des agences de presse dans la lutte contre la désinformation ; les médias et l’intelligence artificielle (IA), notamment les méthodes et les enjeux éthiques à l’ère numérique ; et les stratégies visant à préserver les standards de qualité du journalisme.

Lors du forum, Nguyên Duc Vu, directeur du Centre technique de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), a présenté les approches et les méthodes de gestion de son agence ainsi que les enjeux liés à la constitution de bases de données et à l’application de l’IA au sein de la VNA.

À cette occasion, l’OANA et le Global Fact-Checking Network (GFCN) de Russie ont signé un protocole d’accord permettant aux agences membres de disposer de nouveaux outils pour publier des informations officielles, vérifier les informations et y répondre sur la plateforme du GFCN, contribuant ainsi à créer un environnement médiatique régional interconnecté et fondé sur le partage des responsabilités.

En marge du forum, la directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, a eu des échanges avec les dirigeants des agences TASS (Russie), BERNAMA (Malaisie), YONHAP (République de Corée), AZERTAC (Azerbaïdjan), TRC (Kazakhstan) et Anadolu (Turquie).

Photo : VNA/CVN

Ces rencontres ont porté sur les défis communs auxquels sont confrontées les agences de presse et les perspectives de coopération. Les parties ont notamment partagé leurs expériences sur les modèles de fonctionnement à l’ère numérique, la formation des professionnels du journalisme numérique et l’organisation conjointe d’expositions photographiques à l’occasion d’événements importants dans les relations bilatérales.

Un nouvel accord de coopération a par ailleurs été signé par la directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, et le directeur général de l’agence mongole MONTSAME, Enkh-Orshikh Khurlee. Cet accord actualise certains domaines de coopération afin de les adapter aux évolutions du journalisme moderne et de contribuer au renforcement du Partenariat global entre le Vietnam et la Mongolie.

Lors du forum, la VNA a remporté le deuxième prix dans la catégorie du meilleur article du concours des meilleurs produits journalistiques de l’OANA 2026, pour son long format "Culture : un moteur essentiel du développement de Hanoï pour les 100 prochaines années".

Fondée le 22 décembre 1961 à Bangkok, en Thaïlande, à l’initiative de l’UNESCO, l’OANA regroupe aujourd’hui 41 agences de presse de 33 pays. Elle a été créée pour contribuer à réduire le déséquilibre de l’information concernant l’Asie-Pacifique à l’échelle mondiale et à promouvoir la paix et la compréhension mutuelle entre les nations.

VNA/CVN