Promesses d'IA non tenues : Apple accepte de payer 250 millions de dollars

Apple a accepté de verser 250 millions de dollars pour régler un recours collectif l'accusant d'avoir trompé des millions d'acheteurs d'iPhone en vantant fin 2024 des capacités d'intelligence artificielle de son assistant vocal Siri qui n'existaient pas, selon l'accord soumis mardi 5 mai à l'approbation de la justice.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les plaignants accusaient le géant californien d'avoir "promu des capacités d'IA qui n'existaient pas au moment des faits, n'existent pas aujourd'hui, et n'existeront pas avant deux ans ou plus", afin de stimuler les ventes d'iPhone, rappelle le document.

L'organisme américain de régulation publicitaire, le Better Business Bureau's National Advertising Division, avait lui aussi conclu qu'Apple avait faussement laissé croire que le nouveau Siri dopé à l'IA était "disponible maintenant".

L'accord, qui ne comprend aucune reconnaissance de faute de la part d'Apple, couvre quelque 36 millions d'appareils éligibles - les iPhone 16, ainsi que les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max - achetés aux États-Unis entre le 10 juin 2024 et le 29 mars 2025. Chaque membre de cette "class action" pourrait recevoir 25 dollars par appareil, une somme susceptible d'atteindre 95 dollars selon le volume de requérants approuvés.

"Nous avons résolu cette affaire pour rester concentrés sur ce que nous faisons de mieux : offrir les produits et services les plus innovants à nos utilisateurs", a réagi Apple auprès du Financial Times.

Une enquête de Morgan Stanley, citée dans la plainte, indiquait que le "Siri amélioré" était la fonctionnalité Apple Intelligence que les acheteurs potentiels d'iPhone attendaient le plus.

Apple avait lancé une vaste campagne publicitaire en 2024 pour promouvoir ces capacités, avant de confirmer leur report sine die et de retirer ses publicités.

L'accord doit encore être approuvé par la juge Noël Wise, du tribunal fédéral du district Nord de Californie, lors d'une audience fixée au 17 juin 2026. Les avocats des plaignants pourraient percevoir jusqu'à 28% du fonds, soit 70 millions de dollars.

AFP/VNA/CVN