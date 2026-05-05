L'OMS confirme un deuxième cas d'hantavirus à bord du navire de croisière néerlandais

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a confirmé un deuxième cas d'hantavirus détecté à bord d'un navire de croisière dans l'océan Atlantique, portant à deux le nombre total de cas confirmés, a indiqué lundi 4 mai dans un communiqué l'opérateur néerlandais de croisières Oceanwide Expeditions.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le nouveau cas concerne une passagère néerlandaise décédée le 27 avril, précise le communiqué de la compagnie.

Environ 150 personnes demeurent à bord après le décès d'un couple néerlandais et d'un ressortissant allemand, tandis que deux membres d'équipage sont malades. Un autre passager atteint du hantavirus, un ressortissant britannique, a quitté le navire et est actuellement en soins intensifs à Johannesburg, en Afrique du Sud, selon le communiqué.

"Deux membres d'équipage à bord continuent de présenter des symptômes respiratoires aigus, l'un légers et l'autre graves. Tous deux nécessitent des soins médicaux urgents", signale le communiqué. "Ces membres d'équipage sont de nationalité britannique et néerlandaise. À l'heure actuelle, aucune autre personne présentant des symptômes n'a été identifiée".

Les hantavirus sont un groupe de virus transmis par les rongeurs qui peuvent provoquer des maladies graves chez l'homme.

L'infection se produit généralement par contact avec des rongeurs infectés ou avec leur urine, leurs excréments ou leur salive, tandis que la transmission interhumaine est rare.

Xinhua/VNA/CVN