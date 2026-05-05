France

Recommandation de l'obligation vaccinale contre la grippe pour les soignants

L'Académie nationale de médecine se prononce en faveur de l'obligation vaccinale contre la grippe pour tous les personnels de soins, dans un rapport révélé mardi 5 mai par France Inter et consulté par l'AFP, alors que seuls 20% d'entre eux sont vaccinés.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Les recommandations vaccinales contre la grippe sont trop peu suivies par les soignants, alors que l’efficacité des vaccins est bien démontrée", indiquent les auteurs dans le rapport.

Ils "sont particulièrement exposés, chez eux et sur leur lieu de travail, et peuvent être à l'origine d'infections parfois indépendamment de leur volonté, la grippe pouvant être asymptomatique", analyse Christine Rouzioux, professeur de virologie et rapporteuse du rapport.

L'obligation vaccinale permettrait, selon le rapport, de diminuer les risques d'infections et la mortalité, ainsi que le coût financier pour la société.

"Le coût de la vaccination est beaucoup moins important que le coût global de la grippe : consultations, hospitalisations, réanimations, mortalité et perte de productivité due à l'absentéisme des soignants infectés", ce qui renforce la "désorganisation des soins et des services", affirme Christine Rouzioux.

La grippe coûte, selon elle, 1 à 2 milliards d'euros contre 20 à 30 millions d'euros pour la vaccination de près de 2 millions de professionnels de santé. Pour la troisième fois, après 2020 et 2023, l'Académie se positionne sur cette question qui génère de nombreux débats, notamment sur la liberté individuelle des soignants.

"Refuser la vaccination pour les soignants, c’est nier leurs responsabilités médicales vis-à-vis des patients dont ils ont la charge", affirment les auteurs dans leur rapport.

Pour Christine Rouzioux, il est nécessaire de renforcer la communication auprès des soignants en l'adaptant "aux différents niveaux de connaissance" des soignants pour lutter contre "l'hésitation vaccinale".

"Beaucoup se sentent non concernés, faute de percevoir la grippe comme grave, et négligent de réitérer leur vaccination annuelle, alors qu’ils savent que les vaccins sont gratuits, bien tolérés et sans effet secondaire", précisent les auteurs.

Au niveau législatif, la dernière loi de financement de la sécurité sociale prévoyait cette possibilité mais uniquement après un avis de la Haute autorité de santé (HAS), attendu au début de l'été.

La dernière épidémie de grippe a engendré près de 1,2 million de consultations, 115.000 passages aux urgences et 24.000 hospitalisations et 12.700 décès (17.900 en 2024-25).

AFP/VNA/CVN