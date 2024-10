Air France - Transavia

Prolonger la suspension de leurs vols vers Tel-Aviv et Beyrouth

Air France et sa filiale low-cost Transavia ont annoncé lundi 7 octobre prolonger la suspension de leurs vols vers Tel-Aviv jusqu'au 15 octobre inclus et vers Beyrouth jusqu'au 26 octobre inclus "en raison de la situation sécuritaire" .

>> Air France et Transavia prévoient de reprendre les vols vers Beyrouth

>> Air France prévoit de reprendre le 27 août les vols vers Tel-Aviv et Beyrouth

>> Israël mène une salve de raids aériens sur le Sud de Beyrouth

Photo : AFP/VNA/CVN

"La reprise des opérations restera soumise à une évaluation de la situation sur place", ont précisé dans des communiqués les compagnies aériennes du groupe Air France-KLM, qui avaient auparavant indiqué suspendre la desserte d'Israël et du Liban au moins jusqu'au 8 octobre.

La tension à Gaza et au Liban s'accompagne d'une escalade entre Israël et l'Iran, allié du Hamas et du Hezbollah, alors qu'Israël a menacé de riposter après le tir de 200 missiles le 1er octobre contre son territoire, faisant redouter un embrasement au Moyen-Orient.

Chez Air France, les liaisons concernées sont celles entre Paris-Charles-de-Gaulle et Beyrouth d'une part, et Tel-Aviv d'autre part. Transavia France, de son côté, dessert habituellement Beyrouth depuis Paris-Orly, Lyon et Marseille, et Tel-Aviv depuis Paris-Orly et Lyon.

"Les clients concernés seront avisés individuellement et des solutions de report ou de remboursement leur seront proposées", a souligné Air France.

KLM, la compagnie néerlandaise, est allé plus loin début octobre en suspendant toute desserte vers Israël jusqu'à la fin de l'année, tandis que l'allemande Lufthansa a annoncé prolonger la suspension de ses vols vers Beyrouth jusqu'au 30 novembre, Tel-Aviv jusqu'au 31 octobre et maintenu l'interruption de ses liaisons vers Téhéran jusqu'au 14 octobre inclus.

AFP/VNA/CVN