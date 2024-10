Céréales : la FAO revoit à la hausse ses prévisions sur la production mondiale de blé

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a révisé à la hausse ses prévisions sur la production mondiale de blé qui devrait atteindre 792,9 millions de tonnes en 2024, soit une augmentation de 0,2% par rapport à aux prévisions du mois de septembre.

Photo : AFP/VNA/CVN

"La hausse est liée notamment à l'amélioration des perspectives concernant le blé en Australie, où une pluviométrie favorable dans l'Ouest du pays, après un début de campagne marqué par un temps sec, a renforcé les prévisions de rendement", a expliqué l'organisation onusienne dans son dernier bulletin sur l'offre et la demande de céréales.

Selon les auteurs du rapport, cette révision à la hausse fait plus que compenser une diminution sensible des prévisions concernant la production de blé dans l'’Union européenne, où la baisse des rendements devrait être plus importante que prévu en raison des conditions météorologiques "excessivement" humides.

Quant aux prévisions concernant la consommation totale de blé en 2024-2025, elles sont établies à 793,7 millions de tonnes, "un niveau inférieur aux prévisions de septembre qui étaient à 793,3 millions de tonnes", ajoute la même source.

Par ailleurs, la FAO prévoit une légère augmentation des stocks mondiaux de blé, atteignant 316,2 millions de tonnes en 2024-2025, en hausse de 1,7 million de tonnes par rapport aux prévisions de septembre.

APS/VNA/CVN