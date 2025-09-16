Programme d’action du gouvernement pour mettre en œuvre la Résolution n°71 sur l’éducation

Le gouvernement a publié la Résolution n°281/NQ-CP portant programme d’action pour mettre en œuvre la Résolution n°71-NQ/TW du 22 août 2025 du Politburo sur les percées dans le développement de l’éducation et de la formation.

Photo : VNA/CVN

L’objectif du Programme est de concrétiser et de mettre pleinement en œuvre les orientations, objectifs, missions et solutions énoncés dans la Résolution n°71. Cela contribue à concrétiser l’objectif d’élargir l’accès équitable et d’améliorer la qualité de l’éducation préscolaire et générale pour atteindre un niveau avancé dans la région asiatique ; de renforcer les capacités et la qualité de la formation des ressources humaines afin de répondre aux exigences du développement socio-économique du pays ; de hisser les établissements d’enseignement supérieur au rang de centres nationaux du savoir et de l’innovation, de sorte qu’à l’horizon 2035, le système éducatif et de formation soit modernisé, avec des avancées fortes et solides en matière d’accès, d’équité et de qualité ; et qu’à l’horizon 2045, le Vietnam dispose d’un système éducatif national moderne, équitable et de qualité, figurant parmi les 20 premiers pays au monde.

Le gouvernement demande aux ministères, organes et localités de mettre en œuvre de manière décisive et synchronisée huit missions : renforcer la sensibilisation et le renouvellement de la pensée et de l’action ; réformer les institutions, mécanismes et politiques ; promouvoir une éducation complète ; accélérer la transformation numérique et l’application des technologies numériques et de l’intelligence artificielle ; développer le corps enseignant, le matériel et les infrastructures, et améliorer la qualité de l’éducation préscolaire et générale ; moderniser l’enseignement professionnel ; élever l’enseignement supérieur ; et intensifier la coopération et l’intégration internationales.

Les organes concernés sont chargés d’élaborer et de perfectionner les textes juridiques et projets dans ce domaine, lever les obstacles institutionnels, promouvoir la transformation numérique avec des bases de données à l’échelle nationale, développer les infrastructures scolaires dans les zones défavorisées et introduire progressivement l’anglais comme deuxième langue à l’école…

VNA/CVN