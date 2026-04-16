Phu Tho présente ses opportunités à de grands groupes de Shanghai

Trente-neuf grandes entreprises et groupes majeurs de Shanghai ont participé à une rencontre de promotion de l’investissement présidée par Trân Duy Dông, le 16 avril, dans le cadre de la Conférence de promotion de l’investissement de la province de Phu Tho, organisée dans cette métropole économique et financière majeure de la Chine et de la région Asie-Pacifique.

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Photo : VNA/CVN

Dans son discours d’ouverture, le président du Comité populaire provincial, Trân Duy Dông, a mis en avant la position stratégique de Phu Tho à la suite de la fusion des provinces de Phu Tho, Vinh Phuc et Hoa Binh, effective depuis le 1er juillet 2025. La province élargie couvre désormais plus de 9.300 km² et compte plus de 4 millions d’habitants, se classant au 15e rang national en superficie et au 11e en population. Elle est située le long du corridor économique Kunming - Lao Cai - Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh, un axe commercial clé reliant le sud-ouest de la Chine au nord du Vietnam.

Bénéficiant d'un écosystème naturel diversifié et de 57 zones industrielles planifiées, dont 30 couvrent plus de 5.800 ha avec des infrastructures existantes et des terrains défrichés, Phu Tho a attiré 742 projets d’investissement étranger, pour un capital total enregistré de près de 14 milliards de dollars. La Chine en représente 180, d’une valeur de 3,57 milliards de dollars, soit environ 26% du total des investissements directs étrangers de la province. Parmi les principaux projets figure notamment une usine électronique du groupe BYD, d’un montant de 411 millions de dollars, ainsi que l’intérêt manifesté par de grands groupes tels que China Pacific Construction Group, JD.com et Geely.

Tran Duy Dong a réaffirmé la détermination de la province de Phu Tho à se développer sur la base de l’innovation, des sciences et technologies et de la transformation numérique, avec pour objectif de devenir, d’ici 2030, un pôle de développement de qualité dans les domaines industriel, commercial, logistique, sanitaire et de formation, puis, à l’horizon 2045, une zone urbaine moderne et prospère offrant un niveau de vie élevé à sa population.

La province accélérera des réformes administratives d’envergure, mettra en place une administration intègre, transparente et efficace, et accompagnera les investisseurs afin de garantir un environnement commercial sûr et stable, tout en offrant les incitations à l’investissement les plus élevées autorisées par la législation vietnamienne, a-t-il souligné.

De nombreuses entreprises de Shanghai ont exprimé un vif intérêt, saluant le potentiel et l’environnement d’investissement de la province de Phu Tho, et se sont engagées à intensifier les missions d’étude, la promotion et la mise en œuvre de projets de coopération économique avec la localité dans les temps à venir, contribuant ainsi à un développement durable et au renforcement des liens économiques entre les deux parties.

Cette rencontre avec 39 grandes entreprises de Shanghai illustre le renforcement et l’efficacité de la coopération économique entre le Vietnam et la Chine, ainsi que la volonté de Phu Tho d’accélérer son intégration internationale et d’attirer davantage d’investissements étrangers.

VNA/CVN