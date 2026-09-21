Première visite royale thaïlandaise : Hanoï et Bangkok se rapprochent

Diplomatie et culture : en quelques minutes, Le Courrier du Vietnam vous propose un tour d’horizon des temps forts de la semaine du 14 au 20 septembre.

Première visite royale thaïlandaise : Hanoï et Bangkok se rapprochent

Du 14 au 16 septembre, le roi Maha Vajiralongkorn et la reine Suthida de Thaïlande ont effectué une visite d’État au Vietnam, la première depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1976.

Accueillis mardi 15 septembre à Hanoï par le secrétaire général du Parti communiste vietnamien et président de la République, Tô Lâm, accompagné de son épouse Ngô Phuong Ly, ils ont également rencontré le Premier ministre Lê Minh Hung et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân.

Les dirigeants des deux pays ont insisté sur le caractère exceptionnel de cette première visite d’État royale, la première en 50 ans. Derrière le protocole, Hanoï et Bangkok affichent surtout une nouvelle étape dans le rapprochement politique et économique entre les deux pays, qui célèbrent cette année un demi-siècle de relations diplomatiques.

Ce rapprochement s’est accéléré ces dernières années. En mai 2025, le Vietnam et la Thaïlande ont élevé leur relation au rang de partenariat stratégique global, le niveau le plus élevé de leur coopération bilatérale.

Cette visite devrait ouvrir une nouvelle étape, plus approfondie et plus étendue, dans les relations entre les deux pays, contribuant à la paix, à la coopération et au développement dans la région.

Le 2e Festival Thang Long - Hanoï

Après dix jours d’animations, du 11 au 20 septembre, le 2ᵉ Festival Thang Long - Hanoï 2026, placé sous le thème “Le patrimoine au fil du temps”, s’est achevé dimanche soir 20 septembre.

Plus de 3.000 artistes, une centaine d’artisans et des troupes venues du Vietnam, de la République de Corée, du Japon et d’Inde ont participé à plus de 16 activités, attirant près de 250.000 visiteurs.

De la cité impériale de Thang Long au Temple de la Littérature, en passant par le Musée de Hanoï, le village céramique de Bát Tràng et les espaces culturels autour du lac Hoàn Kiêm, le festival a investi différents lieux emblématiques de la capitale, mêlant patrimoine, création artistique et vie contemporaine.

Le succès populaire est indéniable : plus de 22.000 visiteurs en cinq jours au Temple de la Littérature, près de 1.500 spectateurs pour le défilé “Les couleurs de Hanoï”, et environ 1.000 personnes chaque soir pour “Les sons de la céramique” à Bát Tràng.

Ces chiffres témoignent de l’intérêt du public pour une approche plus ouverte du patrimoine, qui ne se limite pas à sa découverte, mais permet aussi de le vivre à travers la musique, la mode, les arts de la scène, les expositions, les rencontres et bien d’autres activités.

Hanoi Jazztival 2026 : la ville millénaire vibre au rythme du jazz

Du 17 au 19 septembre, la capitale vietnamienne a vibré au rythme du jazz avec le Hanoi Jazztival 2026, placé sous le thème “Jazz Hanoï - Mélodie sans frontières”.

Pendant trois jours, sept groupes internationaux et huit formations vietnamiennes ont investi plusieurs hauts lieux de la ville millénaire : le Jardin musical du Théâtre municipal de Hanoï, la Maison octogonale du Jardin du monument du roi Lý Thái Tô, le Théâtre de chant et de danse Thang Long, le Centre culturel et artistique du 22 Hàng Buôm, le Musée des femmes du Vietnam, l’hôtel Thang Long Opera, sans oublier les clubs de jazz de la ville.

L’ouverture officielle à l’Opéra de Hanoï a été marquée par les performances du Song Hong Jazz Band, du Nguyen Lê Special Quartet et du Senri Kawaguchi Fusion Band. Ce festival s’inscrit dans la stratégie culturelle de Hanoï, qui veut conjuguer tradition et modernité et renforcer son statut de Ville créative de l’UNESCO.

Ce rendez-vous a permis d’affirmer une identité propre au jazz vietnamien et d’offrir au public une nouvelle manière d’aborder ce genre musical, souvent perçu comme élitiste, mais qui révèle sur scène toute sa liberté et sa richesse émotionnelle.

Voilà pour l’essentiel de l’actualité vietnamienne de la semaine. Merci de votre écoute. Pour suivre de près l’actualité du Vietnam, rendez-vous sur lecourrier.vn.

À très bientôt pour un nouveau point avec Le Courrier du Vietnam.

Phuong Nga/CVN