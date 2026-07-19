Vietnam : initiatives et enjeux de la semaine

Bienvenue dans le Podcast hebdomadaire du Courrier du Vietnam . En quelques minutes, découvrez les faits marquants qui éclairent l’actualité du pays, entre décisions politiques, sécurité publique et climat économique.

Le haut dirigeant Tô Lâm met l’accent sur les personnes méritoires

À l'occasion du 79e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Héros morts pour la Patrie (27 juillet 1947), le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, s'est rendu le 15 juillet au Centre de soins pour anciens militaires blessés de Thuân Thành, dans la province de Bac Ninh (Nord).

Le dirigeant Tô Lâm a souligné que si la guerre appartient désormais au passé, le combat contre les blessures, la maladie et le poids des années se poursuit chaque jour. Il a salué les pensionnaires du Centre, qui continuent d'incarner les qualités des soldats de l'Oncle Hô et demeurent un exemple de courage et de patriotisme pour les jeunes générations.

À cette occasion, au nom des dirigeants du Parti et de l'État, il a exprimé sa profonde gratitude aux Mères héroïnes vietnamiennes, aux anciens militaires blessés ou atteints de graves séquelles, aux familles de martyrs ainsi qu'à l'ensemble des personnes ayant rendu des services méritoires à la Révolution pour leurs immenses sacrifices au service de l'indépendance, de la liberté du pays et de la paix d'aujourd'hui.

Le dirigeant a rappelé que la Journée des Invalides de guerre et des Héros morts pour la Patrie est non seulement un moment de mémoire et de reconnaissance, mais aussi l'occasion d'évaluer la mise en œuvre des politiques en faveur des personnes ayant rendu des services méritoires à la nation.

Phú Quôc intensifie la sécurité sur ses voies navigables

À la suite du naufrage mortel d’une vedette touristique, la zone spéciale de Phú Quôc, dans la province d’An Giang (Sud), renforce la surveillance du transport fluvial. Les autorités imposent désormais des contrôles plus stricts aux ports, aux navires et aux opérateurs, avec des inspections régulières, des opérations d’entretien et des réparations obligatoires pour garantir la sécurité des installations.

Les exploitants doivent collaborer avec l’Administration des voies navigables intérieures afin de vérifier la conformité des navires aux normes de sécurité. Avant toute mise en service, les embarcations doivent être immatriculées, inspectées et répondre aux standards techniques et environnementaux.

Il est interdit de surcharger les cargaisons, de dépasser les limites de tirant d’eau ou de transporter plus de passagers que le nombre autorisé. Les navires doivent être équipés de gilets et de matériel de sauvetage en quantité suffisante et rester amarrés dans les zones autorisées.

Le 11 juillet, une vedette transportant 36 personnes - 32 touristes, trois membres d’équipage et un guide - a chaviré à 400 m des côtes de Phú Quôc, entre l’île de Hòn Mây Rút Ngoài et le port d’An Thoi. L’accident a coûté la vie à 15 personnes.

Les entreprises européennes affichent une confiance accrue au Vietnam

La Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham) a annoncé, le 15 juillet, une forte progression de l’indice de confiance des entreprises (Business Confidence Index - BCI), qui s’est établi à 79,7 points au deuxième trimestre 2026, contre 72,7 points au trimestre précédent.

Les résultats de cette enquête témoignent d’un net redressement de la confiance des entreprises européennes et mettent en évidence l’attractivité ainsi que la capacité de résistance de l’économie vietnamienne dans un contexte international toujours marqué par de nombreuses incertitudes.

Selon EuroCham, cette hausse de sept points reflète une reprise de la confiance des investisseurs. Les entreprises européennes continuent de considérer le Vietnam comme l’un des marchés de croissance les plus prometteurs d’Asie du Sud-Est et restent confiantes dans les perspectives de développement à long terme du pays.

Les résultats de l'enquête montrent également que 63% des entreprises interrogées ont constaté des conditions d’activité favorables au cours du deuxième trimestre, tandis que 69% prévoient une nouvelle amélioration au trimestre suivant. Cette proportion est supérieure de 11 points à celle relevée il y a trois mois, traduisant une évolution positive des résultats commerciaux, du nombre de nouvelles commandes et de la stabilité de la demande sur le marché vietnamien.

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Vân Anh/CVN