France

Pour Macron, être binational, c'est être 100% français et 100% de son pays d'origine

Emmanuel Macron a appelé mardi 12 mai les plusieurs millions de binationaux à assumer totalement leur double-ancrage, 100% français et 100% de leur nationalité d'origine, car c'est " un trésor " et " une chance ".

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Photo : AFP/VNA/CVN

Dans un entretien au média Brut Afrique, en marge du sommet franco-africain Africa Forward à Nairobi, le président français a renvoyé dos à dos, sur ce sujet, les discours de "l'extrême droite" et ceux "communautaristes" à l'autre bout du spectre politique français.

"Mon message à la diaspora, c'est ça, personne ne vous l'enlèvera. Et donc vous êtes totalement françaises et français et totalement algériens, marocains, nigérianes, béninoises, kényans, etc..", a-t-il déclaré.

"C'est un trésor et c'est une chance. Pour vous, c'est d'aller au bout de chacune de ces cultures, de ces ancrages. C'est une chance pour les entreprises ou l'État qui vous embauche, et c'est un démultiplicateur d'opportunités parce que l'Afrique est une terre d'opportunités extraordinaires", a-t-il poursuivi, estimant le nombre de binationaux à plus de 15 millions.

Le président français a affirmé que le message de la République ne consistait pas à "renvoyer des identités l'une contre l'autre", alors que les questions d'immigration et d'intégration devraient être l'un des thèmes de l'élection présidentielle de l'an prochain.

Rappelant son combat contre l'"extrême droite", il a fustigé ceux qui demandent aux étrangers établis en France d'être totalement français et d'"oublier le reste". Il a également dénoncé ceux qui expliquent, "à l'extrême gauche parfois", qu'"il faudrait se replier dans le communautarisme contre la République".

Emmanuel Macron a également affirmé avoir gardé un "cap constant" dans sa politique vis-à-vis des pays africains depuis son arrivée à l'Élysée, et estimé que la profondeur des relations au niveau humain devrait permettre à terme de surmonter les désaccords avec ceux qui, notamment au Sahel, ont rompu avec Paris.

"C'est une transition, mais les peuples concernés, on est profondément attaché, on les aime", a-t-il dit.

"Honnêtement, ça me fend le cœur quand je vois tout ce qu'on pourrait faire de mieux pour et avec les Maliens, les Maliennes ou les Burkinabè ou les Nigériens", a-t-il dit. "J'espère que leurs dirigeants se rouvriront et qu'ils seront dans un chemin d'avenir", a-t-il ajouté.

AFP/VNA/CVN



