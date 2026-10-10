IA : la Chine adopte de nouvelles orientations incluant des objectifs en matière de sécurité

Un nouvel ensemble de grandes orientations en matière de développement économique, adopté par les dirigeants chinois, prévoit la mise en place de garde-fous pour l'intelligence artificielle tout en encourageant son déploiement dans divers secteurs industriels.

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Photo : VNA/CVN

Le Comité central du Parti communiste chinois et le Conseil des affaires d'État ont publié une série de lignes directrices "visant à accélérer le développement de nouvelles forces productives de qualité", a indiqué Xinhua.

Ces lignes directrices "définissent 19 mesures clés dans cinq domaines", notamment "faire progresser l'innovation scientifique et technologique" et "approfondir l'intégration de l'innovation scientifique et industrielle".

Parmi ces lignes directrices figure la mise en oeuvre complète de l'initiative chinoise "IA Plus", destinée à transformer les secteurs industriels grâce à la nouvelle technologie via une large extension de son utilisation dans toute l'économie.

Elles soulignent également la nécessité de "mettre en place des systèmes de veille technologique, d'alerte précoce des risques et d'intervention d'urgence afin de garantir que l'IA soit sûre, fiable et maîtrisable".

Le président chinois Xi Jinping avait affirmé en juillet que l'IA devait rester "toujours sous contrôle humain", réclamant "des lois et règlements, une surveillance technologique, des systèmes d'alerte précoce et de réponse d'urgence".

Le président américain Donald Trump, qui voit dans cette technologie un domaine clé de la concurrence avec la Chine, a au contraire préconisé une régulation gouvernementale plus limitée.

Les grands patrons américains du secteur ont signé fin septembre à la Maison Blanche un code de bonne conduite que Donald Trump a qualifié de "moralement contraignant".

La Chine dispose déjà d'un ensemble complexe et en évolution de règles sur l'usage de l'IA, y compris par les enfants.

Depuis juillet, les compagnons virtuels sont réglementés pour limiter la dépendance affective : pas de relation amoureuse simulée avec un mineur, rappel à faire une pause après deux heures d'échanges, interdiction de cloner une personne réelle sans son consentement.

XINHUA/VNA/CVN