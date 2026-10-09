Canal+ fait un pas dans le sport gratuit pour attirer de la pub et des abonnés

Le groupe Canal+ va proposer du sport gratuit et en direct en France sur une nouvelle plateforme lancée vendredi, Sport+, "un grand virage" pensé pour les téléphones mobiles et pour attirer de nouveaux abonnés, ont annoncé jeudi 8 octobre ses dirigeants.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Des compétitions prestigieuses, comme la Ligue des champions de football et la Premier League anglaise, ou le Top 14 de rugby, seront ainsi accessibles en direct, mais sous forme de "multi live" : autrement dit, une sélection de neuf rencontres diffusées en autant de petites vignettes, accessibles sur smartphone ou sur son téléviseur, selon la démonstration faite à la presse jeudi 8 octobre.

Mais il ne sera possible d'accéder à une rencontre choisie qu'en prenant un abonnement payant.

Dimanche, Sport+ diffusera aussi le Grand Prix de Formule 1 de Singapour, en direct et en plein écran, mais ça ne sera le cas que pour une poignée de courses ensuite, entre trois et quatre par saison. Autres rendez-vous à venir : les prochaines rencontres d'Europa League Rennes-Crète FC (15 octobre) et de Première Ligue de football féminin Lyon-Marseille (24 octobre).

"C'est une attente très forte du marché, à laquelle aucune offre ne répond aujourd'hui", a expliqué Églantine Leclabart, directrice produit et marketing global de la "PayTV" de Canal+, selon qui Sport+, "financée par la pub", sera "une très belle porte d'entrée".

"Ce sera la seule +app+ du marché qui vous proposera autant d'images avec des droits sportifs", a ajouté le directeur des sports du groupe, Thomas Sénécal.

Sur les mobiles, la plateforme donnera aussi accès à des vidéos verticales de temps forts et à un calendrier sportif avec une option "anti spoil" qui masque les résultats de compétitions terminées.

L'annonce de Canal+ intervient une semaine après que son concurrent français, CMA Media, a promis de lancer une nouvelle entité, CMA Sport, comprenant notamment la chaîne RMC Sport.

"On va aller sur d'autres droits sportifs. (...) On ne s'interdit rien", avait indiqué la directrice générale de CMA Media, Camille Andrieu, alors que RMC Sport a pour marque de fabrique les sports de combat comme le MMA (arts martiaux mixtes).

Canal+ compte 42 millions d'abonnés dans 70 pays et son application fonctionne aujourd'hui comme un agrégateur de contenus et de plateformes, où l'on peut retrouver des services vidéo tels que Netflix ou HBO Max.

Cette application va encore davantage s'inspirer des codes des réseaux sociaux avec de nouvelles fonctionnalités annoncées jeudi 8 octobre, comme un lecteur de vidéos verticales qui permettra de "scroller", sur son téléphone ou sur sa télévision.

"On voulait permettre à Canal+ d'être présent dans tous les moments de vie de nos abonnés, y compris quand ils n'ont que 5 minutes devant eux", a souligné Mme Leclabart.

AFP/VNA/CVN