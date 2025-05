Apple ne pourrait probablement pas exister sans ses liens avec la Chine

"Plusieurs années avant l'entrée en politique de Donald J. Trump, Apple et ses partenaires ont construit d'immenses usines à travers la Chine pour assembler des iPhone. M. Trump a commencé sa campagne présidentielle en promettant à ses partisans qu'il obligerait Apple à fabriquer ces produits aux États-Unis", a rappelé l'article.

Près d'une décennie plus tard, peu de choses ont changé. Presque rien n'est fabriqué aux États-Unis, et on estime que 80% des iPhones sont toujours produits en Chine, a noté l'article. "Les mesures prises par l'administration Trump pour modifier le comportement d'Apple risquent de nuire à l'entreprise la mieux cotée en bourse du monde. Et toute tentative sérieuse de délocaliser la production d'Apple aux États-Unis - si tant est que cela soit possible - nécessiterait un effort titanesque de la part de l'entreprise et du gouvernement fédéral", a-t-il affirmé.

Au cours des quatre jours qui ont suivi l'annonce par le président Trump de droits de douane de 145 % sur les exportations chinoises le mois dernier, Apple a perdu 770 milliards de dollars de capitalisation boursière. L'entreprise a cependant récupéré une partie de ces pertes lorsque M. Trump a accordé un sursis temporaire aux fabricants d'électronique grand public en Chine, a-t-il ajouté.

