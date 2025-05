Le Premier ministre israélien reporte sa visite prévue en Azerbaïdjan

>> Israël nomme un nouveau chef militaire

>> Gaza : le Premier ministre israélien annonce l'envoi de négociateurs au Qatar

>> Israël accepte une proposition américaine de cessez-le-feu temporaire à Gaza lors du Ramadan et de la Pâque juive

Photo : Xinhua/VNA/CVN

La visite de M. Netanyahu devait commencer mercredi 30 avril et durer cinq jours.

" À la lumière des développements dans la bande de Gaza et en Syrie, et en raison d'un calendrier politique et sécuritaire serré, le Premier ministre Netanyahu a décidé de reporter sa visite en Azerbaïdjan à une date ultérieure", indique le communiqué.

Le site d'information israélien Walla et d'autres médias israéliens ont rapporté que la raison de l'annulation était le refus de la Turquie d'autoriser l'avion de M. Netanyahu à survoler son territoire en route vers la capitale de l'Azerbaïdjan, Bakou.

Citant des sources proches de M. Netanyahu, le site web Walla a affirmé que le bureau de M. Netanyahu avait examiné la possibilité d'emprunter d'autres itinéraires aériens. Cependant, cela aurait presque doublé la durée du vol, et il a été décidé d'annuler le vol.

Depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas en 2023, les relations entre Israël et la Turquie se sont détériorées, ce qui a entraîné le rappel d'ambassadeurs et la rupture des relations commerciales.

Xinhua/VNA/CVN