Play-offs NBA : Wembanyama monumental et vainqueur face au Thunder lors d'un premier match de titans

Quelle première! Victor Wembanyama a réussi un match de géant avec 41 points et un finish décisif après deux prolongations pour arracher avec les Spurs le succès inaugural de la finale de conférence Ouest sur le parquet du Thunder lundi 18 mai.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le choc très attendu entre les deux meilleures équipes de la saison régulière a ouvert la finale de conférence Ouest de façon spectaculaire, avec une victoire 122 à 115 pour les San Antonio Spurs sur le parquet du Thunder d'Oklahoma City, champion en titre, avant le match 2 dès mercredi 20 mai, toujours en Oklahoma.

À la hauteur de l'évènement, Victor Wembanyama a réussi un match exceptionnel, terminant avec 41 points, 24 rebonds, 3 passes et 3 contres, dont le dernier à 15 secondes de la fin de la deuxième prolongation pour sceller le score et infliger à OKC sa première défaite de ces phases finales. Aucun joueur n'avait jamais marqué au moins 40 points et capté 20 rebonds pour sa première en finale de conférence, à part l'inévitable Wilt Chamberlain.

Le Français de 22 ans dispute ses premiers play-offs, comme l'ensemble des titulaires des Spurs lundi soir 18 mai, de moins de 23 ans de moyenne d'âge, après le forfait tardif du meneur De'Aaron Fox, touché à une cheville.

"Je pense que l'on compense notre manque d'expérience avec l'envie de vaincre. On joue avec intensité, sans relâche, ce n'est pas plus compliqué que cela", a déclaré Wembanyama en conférence de presse.

"On a une chance"

"On veut tout gagner et on a la chance d'avoir une franchise qui sait s'y prendre. On voit qu'ils ont réuni les bonnes personnes. On a une chance (de titre, ndlr) même si on a encore beaucoup de chemin."

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Finalement troisième de la course au MVP, dont les résultats ont été révélés dimanche soir, "Wemby" a assisté juste avant le coup d'envoi à la remise de son deuxième trophée Michael Jordan au Canadien Shai Gilgeous-Alexander.

"Ca montre que j'ai encore beaucoup à apprendre, et je veux gagner ce trophée de nombreuses fois pendant ma carrière", a ambitionné Wembanyama.

Une motivation supplémentaire qu'il a pu transmettre à ses coéquipiers, qui ont contenu comme rarement "SGA", limité à 24 points (7 sur 23 au tir) et 12 passes en 51 minutes, les Spurs faisant goûter au Thunder son propre poison: une défense étouffante.

La partie s'est avérée irrespirable de bout en bout, l'écart ne montant jamais au-delà de 10 points en 58 minutes, les deux équipes ayant eu besoin de deux prolongations pour se départager.

Souvent légèrement devant, les Spurs menaient 51-44 à la pause, limitant alors "SGA" à 4 points.

Le Thunder a réussi à tenir le choc grâce à la soirée exceptionnelle d'Alex Caruso au tir, auteur de 31 points à 8 sur 14 de loin.

"Wemby" égalise de très loin en prolongation

Wembanyama a commis une faute offensive sur Caruso qui aurait pu coûter cher à 2 minutes de la sirène, juste avant que le double champion NBA (2020 et 2025) ne décoche à nouveau de loin pour permettre au Thunder de prendre l'avantage.

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Un flotteur du Français à onze secondes a donné l'avantage avant une réponse de Gilgeous-Alexander au drive pour une première prolongation (101-101), "Wemby" se voyant contré par Chet Holmgren au buzzer.

"L'alien" marqué à la suite d'un rebond offensif au début du temps supplémentaire, à l'image de son match exceptionnel dans cette catégorie (9, autant que le Thunder au complet), mais SGA a permis aux locaux de prendre trois points d'avance.

Le Français a égalisé d'un tir dingue très lointain pour arracher une deuxième prolongation (108-108) qu'il a totalement dominée, inscrivant neuf points, avec deux dunks et des passages précis aux lancers francs (12 sur 13 au total).

San Antonio a aussi pu compter sur l'étourdissant rookie Dylan Harper (24 points, 11 rebonds, 6 passes et 7 interceptions), titulaire à la place de Fox, et sur Stephon Castle (17 points, 11 passes), rookie de l'année en 2025.

Malgré la défaite, le Thunder a pu apprécier le retour de blessure de Jalen Williams, auteur de 26 points, quand Chet Holmgren s'est montré bien trop discret (8 points, 8 rebonds).

AFP/VNA/CVN