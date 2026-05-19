Play-offs NBA : Wembanyama monumental et vainqueur face au Thunder lors d'un premier match de titans

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|Victor Wembanyama (gauche) face à Alex Caruso lors du match 1 de la finale de conférence Ouest de NBA entre les San Antonio Spurs et l'Oklahoma City Thunder, le 18 mai à Oklahoma City.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Le choc très attendu entre les deux meilleures équipes de la saison régulière a ouvert la finale de conférence Ouest de façon spectaculaire, avec une victoire 122 à 115 pour les San Antonio Spurs sur le parquet du Thunder d'Oklahoma City, champion en titre, avant le match 2 dès mercredi 20 mai, toujours en Oklahoma.
À la hauteur de l'évènement, Victor Wembanyama a réussi un match exceptionnel, terminant avec 41 points, 24 rebonds, 3 passes et 3 contres, dont le dernier à 15 secondes de la fin de la deuxième prolongation pour sceller le score et infliger à OKC sa première défaite de ces phases finales. Aucun joueur n'avait jamais marqué au moins 40 points et capté 20 rebonds pour sa première en finale de conférence, à part l'inévitable Wilt Chamberlain.
Le Français de 22 ans dispute ses premiers play-offs, comme l'ensemble des titulaires des Spurs lundi soir 18 mai, de moins de 23 ans de moyenne d'âge, après le forfait tardif du meneur De'Aaron Fox, touché à une cheville.
"Je pense que l'on compense notre manque d'expérience avec l'envie de vaincre. On joue avec intensité, sans relâche, ce n'est pas plus compliqué que cela", a déclaré Wembanyama en conférence de presse.
"On a une chance"
"On veut tout gagner et on a la chance d'avoir une franchise qui sait s'y prendre. On voit qu'ils ont réuni les bonnes personnes. On a une chance (de titre, ndlr) même si on a encore beaucoup de chemin."
|Victor Wembanyama (droite) contre une tentative de Shai Gilgeous-Alexander lors du match 1 de la finale de la conférence Ouest de NBA entre les San Antonio Spurs et l'Oklahoma City Thunder, le 18 mai à Oklahoma City.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Finalement troisième de la course au MVP, dont les résultats ont été révélés dimanche soir, "Wemby" a assisté juste avant le coup d'envoi à la remise de son deuxième trophée Michael Jordan au Canadien Shai Gilgeous-Alexander.
"Ca montre que j'ai encore beaucoup à apprendre, et je veux gagner ce trophée de nombreuses fois pendant ma carrière", a ambitionné Wembanyama.
Une motivation supplémentaire qu'il a pu transmettre à ses coéquipiers, qui ont contenu comme rarement "SGA", limité à 24 points (7 sur 23 au tir) et 12 passes en 51 minutes, les Spurs faisant goûter au Thunder son propre poison: une défense étouffante.
La partie s'est avérée irrespirable de bout en bout, l'écart ne montant jamais au-delà de 10 points en 58 minutes, les deux équipes ayant eu besoin de deux prolongations pour se départager.
Souvent légèrement devant, les Spurs menaient 51-44 à la pause, limitant alors "SGA" à 4 points.
Le Thunder a réussi à tenir le choc grâce à la soirée exceptionnelle d'Alex Caruso au tir, auteur de 31 points à 8 sur 14 de loin.
"Wemby" égalise de très loin en prolongation
Wembanyama a commis une faute offensive sur Caruso qui aurait pu coûter cher à 2 minutes de la sirène, juste avant que le double champion NBA (2020 et 2025) ne décoche à nouveau de loin pour permettre au Thunder de prendre l'avantage.
|Shai Gilgeous-Alexander (centre) tente un tir lors du match 1 de la finale de conférence Ouest de NBA entre l'Oklahoma City Thunder et les San Antonio Spurs, le 18 mai à Oklahoma City.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Un flotteur du Français à onze secondes a donné l'avantage avant une réponse de Gilgeous-Alexander au drive pour une première prolongation (101-101), "Wemby" se voyant contré par Chet Holmgren au buzzer.
"L'alien" marqué à la suite d'un rebond offensif au début du temps supplémentaire, à l'image de son match exceptionnel dans cette catégorie (9, autant que le Thunder au complet), mais SGA a permis aux locaux de prendre trois points d'avance.
Le Français a égalisé d'un tir dingue très lointain pour arracher une deuxième prolongation (108-108) qu'il a totalement dominée, inscrivant neuf points, avec deux dunks et des passages précis aux lancers francs (12 sur 13 au total).
San Antonio a aussi pu compter sur l'étourdissant rookie Dylan Harper (24 points, 11 rebonds, 6 passes et 7 interceptions), titulaire à la place de Fox, et sur Stephon Castle (17 points, 11 passes), rookie de l'année en 2025.
Malgré la défaite, le Thunder a pu apprécier le retour de blessure de Jalen Williams, auteur de 26 points, quand Chet Holmgren s'est montré bien trop discret (8 points, 8 rebonds).
AFP/VNA/CVN