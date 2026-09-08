Inde : fin des recherches après l'effondrement d'un immeuble ayant fait sept morts

L'effondrement d'un immeuble dimanche 6 septembre à New Delhi a fait sept morts, a annoncé lundi 7 septembre la police, qui a précisé que les secours avaient mis fin aux recherches.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Les opérations de secours sont achevées", a indiqué la police de New Delhi. Sept personnes "ont succombé à leurs blessures" et trois blessés sont dans un état "critique", a-t-elle précisé. Le nombre de rescapés n'a pas été précisé.

Le bâtiment de cinq étages, situé dans le quartier de Satya Niketan, dans le sud de la capitale indienne, où vivent de nombreux étudiants, s'est effondré dimanche 6 septembre. Selon les premiers éléments de l'enquête, des travaux étaient en cours dans le sous-sol de l'immeuble lors de la catastrophe.

Les secours, aidés des pompiers et de la police, ont eu recours à des engins lourds et des chiens renifleurs pour localiser les personnes piégées sous les décombres.

Le propriétaire de l'immeuble a été arrêté, et plusieurs responsables municipaux suspendus, a indiqué la cheffe du gouvernement du territoire de Delhi Rekha Gupta. "Le gouvernement de Delhi a pris cette affaire très au sérieux", a-t-elle déclaré sur X. "Aucune personne reconnue coupable ou responsable ne sera épargnée", a-t-elle ajouté.

Des centaines d'étudiants vivent dans le quartier de Satya Niketan, dans des logements souvent surpeuplés. Les effondrements de bâtiments sont fréquents en Inde où les constructions illégales sont courantes.

Le Premier ministre Narendra Modi a qualifié cet incident de "bouleversant".

AFP/VNA/CVN