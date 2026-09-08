La boîte noire de l'avion-cargo d'Amazon sorti de piste à Miami a été récupérée

La boîte noire de l'avion-cargo sorti en bout de piste à son atterrissage à l'aéroport international de Miami, faisant cinq morts et cinq blessés, a été récupérée, a annoncé lundi 7 septembre la directrice de l'Agence américaine de sécurité des transports (NTSB), Jennifer Homendy.

>> Un avion-cargo d'Amazon sort de piste à Miami, cinq morts et cinq blessés

Photo : AFP/VNA/CVN

Les victimes se trouvaient à bord d'un van transportant sept employés d'une entreprise de nettoyage utilisée par les compagnies aériennes et d'un SUV, emboutis successivement dimanche par le Boeing 767-300 affrété par Amazon, a précisé Jennifer Homendy lors d'une conférence de presse à l'aéroport de Miami, dans le sud-est des États-Unis.

L'appareil a traversé une barrière avant d'entrer en collision avec le SUV qui circulait sur une artère routière, et a "continué dans l'herbe pour percuter une autre barrière, délimitant une zone où des robots-taxis Tesla étaient garés", a-t-elle détaillé.

Au total, il a dépassé "d'environ 400 mètres la surface asphaltée" de l'aéroport, a souligné la responsable du NTSB, décrivant les lieux de l'accident comme une scène de "dévastation totale", avec des marques de pneus du bitume jusqu'à l'herbe et "des débris partout".

"Nous avons réussi à récupérer les enregistreurs des données de vol et du cockpit, qui seront envoyés ce soir, dans quelques heures, au siège du NTSB où elles pourront être examinées et téléchargées demain" (mardi 8 septembre), a-t-elle encore déclaré.

Interrogée sur la vitesse de l'avion au moment de l'atterrissage, Jennifer Homendy a indiqué que les enquêteurs disposaient de "données, mais de sources diverses"."Nous voulons confirmer ces données avec l'enregistreur de vol", a-t-elle dit, espérant pouvoir fournir plus d'informations mardi 8 septembre.

Troisième vol de la journée

"Nous allons interroger l'équipage" de l'avion accidenté, a-t-elle par ailleurs affirmé, ainsi que ceux d'appareils s'étant posés sur la même piste avant le drame.

Il s'agissait du troisième vol de l'appareil dimanche : parti de Cincinnati (nord) pour Miami, puis de Miami à San Juan, à Porto Rico dans les Caraïbes, pour revenir ensuite à Miami.

"Notre unique but, en tant qu'agence de sécurité est celui-ci: la sécurité, sauver des vies. Et cela veut dire que nos recommandations doivent être appliquées, sans quoi nous nous retrouverons de nouveau dans la même situation", a prévenu Homendy.

Les pompiers ont dû extraire le pilote et le copilote, piégés dans le cockpit, alors que les moteurs de l'avion étaient "en feu", a expliqué dimanche 6 septembre leur responsable.

Le vol était opéré par la compagnie spécialisée 21 Air, qui exploite plusieurs appareils pour le géant du commerce en ligne.

L'accident continuait à perturber les opérations de l'aéroport de Miami, qui enregistrait lundi 7 septembre près de 90 vols annulés dans les deux sens et près de 400 retardés, selon le site spécialisé FlightAware.

AFP/VNA/CVN