L'Indonésie veut faire du temple de Borobudur une destination spirituelle régionale

Photo : VNA/CVN

Construit au VIIIe siècle sous la dynastie Syailendra, Borobudur est considéré comme l'un des sites spirituels les plus vénérés par les fidèles bouddhistes du pays. Il a été désigné site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1991.

Dans une interview de mercredi 22 mai, Maya Watono, directrice du marketing et du programme touristique de la Société holding touristique d'État InJourney, a révélé que le complexe de Borobudur était en cours de rénovation complète, y compris l'amélioration du paysage, la modernisation des infrastructures et la refonte des forfaits de tourisme spirituel, pour répondre non seulement aux bouddhistes, aux pèlerins mais aussi aux touristes en général.

Le pays envisage de créer des installations culturelles et éducatives au sein du complexe, proposant des cours pour améliorer la compréhension du bouddhisme. Le gouvernement envisage notamment d’ouvrir des vols directs depuis des centres bouddhistes tels que Bangkok et Kuala Lumpur vers Yogyakarta. Ces projets devraient être mis en œuvre d’ici la fin de l’année.

Le premier événement majeur de ce projet est la célébration du Vesak au temple jeudi 23 mai, qui devrait attirer entre 15.000 et 20.000 pèlerins bouddhistes. Les manifestations connexes se poursuivront tout au long du week-end, avec une fréquentation estimée à environ 50.000 personnes.

VNA/CVN