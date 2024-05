Les Philippines manquent de 190.000 agents de santé

S'exprimant lors d'une conférence de presse au palais présidentiel après avoir discuté des questions de santé avec le président Ferdinand Romualdez Marcos, Teodoro Herbosa a déclaré que 20 universités et collèges d'État aux Philippines proposent désormais des cours de médecine.

Le ministère de la Santé envisage désormais d’offrir aux infirmières d’autres avantages en plus du salaire de base pour les inciter à rester dans le pays, comme une éventuelle aide au logement et à la voiture, une assurance maladie et une aide à l’enseignement supérieur et à l’apprentissage.

Pendant ce temps, les Philippines continuent de fournir au monde des infirmières et d’autres travailleurs de la santé.

Selon le législateur Marvin Rillo, vice-président du Comité de la Chambre sur l'enseignement supérieur et l'enseignement technique, de janvier à mars de cette année, près de 7.000 diplômés en soins infirmiers ont passé l'examen d'autorisation d'exercer aux États-Unis.

Un grand nombre de diplômés en soins infirmiers philippins devraient persister à poursuivre leurs aspirations professionnelles aux États-Unis et sur d'autres marchés du travail étrangers s'ils sont toujours sous-payés dans leur pays, a déclaré Marvin Rillo.

L'exode des agents de santé philippins s'est poursuivi au fil des années en raison des bas salaires, des mauvaises conditions de travail et du retard des allocations et des prestations.

L'année dernière, les Philippines ont donné leur feu vert au déploiement d'infirmières non agréées pour travailler comme "associées en soins intensifs" dans les hôpitaux afin de remédier à la pénurie d'infirmières dans le pays.

VNA/CVN