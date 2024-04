L'Indonésie va déployer plus de 5.000 policiers pour sécuriser le Forum mondial de l'eau

>> Journée mondiale de l’eau 2024 a pour thème "L’eau pour la paix"

>> Les crises de l'eau menacent la paix mondiale, selon un rapport de l'ONU

>> Des seuils limites aux "polluants éternels" dans l'eau courante aux États-Unis

Photo : Antara/CVN

L'inspecteur général de la police et chef de la police de Bali, Ida Bagus Kade Putra Narendra, a déclaré dimanche 21 avril que la police de Bali était prête à se coordonner avec les Forces armées nationales (TNI) et d'autres parties prenantes pour sécuriser le forum mondial.

La sécurité au WWF sera similaire à celle du G20. Les sites seront divisés en trois anneaux de sécurité, a-t-il précisé.

L'opération de sécurité se déroulera pendant 10 jours, à partir du 17 mai, en privilégiant les mesures préventives avec la mobilisation d'autres forces.

Le secrétaire général du ministère des Travaux publics et du Logement public, Mohammad Zainal Fatah, a déclaré que le gouvernement indonésien proposerait lors du forum des projets stratégiques liés à l'eau d'une valeur de 9,6 milliards d'USD.

Les projets sont actuellement organisés et sélectionnés par le ministère du Planificatio du développement national, a-t-il ajouté.

Selon le ministre coordinateur des Affaires maritimes et de l'Investissement Luhut Binsar Pandjaitan, des représentants de 193 pays devraient assister aux réunions ministérielles du forum. Jusqu'à présent, huit chefs d'État ont confirmé leur présence.

Ayant pour thème "L'eau pour une prospérité partagée", le prochain forum couvrira six sous-thèmes : la sécurité et la prospérité de l'eau ; de l'eau pour les humains et la nature ; réduction et gestion des risques de catastrophe ; gouvernance, coopération et hydrodiplomatie ; financement durable de l'eau; et la connaissance et l’innovation. Il est prévu qu'il publie une Déclaration ministérielle.

VNA/CVN